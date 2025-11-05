Açúcar cai com revisão da safra pela Conab e oferta abundante no Brasil

Os preços do açúcar voltaram a recuar na terça-feira após a Conab revisar para cima as estimativas de produção no Brasil. Assim, o mercado reforçou o cenário de oferta abundante, com cotações operando pouco acima das mínimas da semana anterior.

Além disso, as usinas seguem mais “açucareiras” nesta safra, o que amplia o volume disponível e pressiona curvas futuras. Entretanto, o câmbio e o ritmo de fixações ainda podem ajustar a velocidade desse movimento. Portanto, tradings e indústrias monitoram hedge, mix e fluxo de exportação para calibrar compras.