Açúcar cai com revisão da safra pela Conab e oferta abundante no Brasil

Arthur Ayres e Adriano Hany

Revisão de produção amplia pressão sobre as cotações internas - Foto: Reprodução/ Promac
Revisão de produção amplia pressão sobre as cotações internas - Foto: Reprodução/ Promac

Os preços do açúcar voltaram a recuar na terça-feira após a Conab revisar para cima as estimativas de produção no Brasil. Assim, o mercado reforçou o cenário de oferta abundante, com cotações operando pouco acima das mínimas da semana anterior.

Além disso, as usinas seguem mais “açucareiras” nesta safra, o que amplia o volume disponível e pressiona curvas futuras. Entretanto, o câmbio e o ritmo de fixações ainda podem ajustar a velocidade desse movimento. Portanto, tradings e indústrias monitoram hedge, mix e fluxo de exportação para calibrar compras.

Agora, o produtor acompanha custos, disponibilidade de cana e janela de manutenção para preservar eficiência. Enquanto isso, o varejo pode registrar alívios pontuais nos preços, caso a queda se consolide.

