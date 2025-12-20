Adolescente é apreendido por latrocínio em Rio Verde

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada de sexta-feira (19) suspeito de envolvimento em um roubo seguido de morte em Rio Verde, no norte de Mato Grosso do Sul. A apreensão foi feita pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

A investigação começou por volta das 4h30, quando equipes de segurança foram acionadas para atender a um incêndio em uma residência no bairro Jardim José Antônio. Após o controle das chamas, um corpo foi encontrado no interior do imóvel, o que levou à abertura imediata das apurações.

Detalhes da Investigação

Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que o adolescente teria agredido a vítima com o objetivo de roubar bens. Foram levados dinheiro, um aparelho celular e um veículo. O carro foi localizado capotado às margens da BR-163, onde o jovem foi encontrado ferido e encaminhado ao hospital municipal.

Ainda conforme a apuração, após receber atendimento médico, o adolescente deixou a unidade de saúde e retornou ao local do crime. Na residência dele, policiais encontraram dinheiro e um celular que seriam da vítima.

O jovem foi levado à delegacia de Rio Verde, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de latrocínio. O Juízo da Infância e da Juventude e o Ministério Público foram comunicados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Próximos Passos

A identificação oficial da vítima depende de exames periciais. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e apurar se houve participação de outras pessoas.