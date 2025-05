Adolescente é flagrado com 812 quilos de maconha em caminhonete na fronteira

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Justiça manda prefeitura de Miranda entregar dados sobre gastos com combustíveis

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou que o município de Miranda forneça, em até 20 dias, os dados solicitados por uma ex-vereadora, Lenis Gonçalves de Matos (PSD). Ela pediu informações sobre os custos com abastecimento de veículos públicos. A decisão, tomada por unanimidade, reforça o direito […]