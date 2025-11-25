Adolescente foragido é morto em confronto com a Choque em Campo Grande

Adolescente de 17 anos foi morto em confronto com o Batalhão de Choque na noite desta segunda-feira (24), no Caiobá, em Campo Grande. O jovem tinha passagens por tráfico de drogas, roubos e homicídio e era foragido da Justiça.

Após uma denúncia anônima de que o jovem estaria escondido em uma casa de uma mulher, as equipes do Batalhão foram recepcionadas por uma jovem de 17 anos, acompanhada de um homem. Neste momento, as equipes perceberam alguém indo para os fundos do imóvel, o que gerou suspeita dos militares.

Os policiais foram verificar a parte externa da casa, e observaram indícios de acesso ao telhado. Ao checarem à frente da casa, localizaram O jovem sobre o telhado, ao receber pedido de identificação, o suspeito se levantou com um revólver apontado para o militar. O policial efetuou dois disparos para se defender.

O adolescente pulou do telhado e caiu no imóvel vizinho, ainda com o revólver na mão. Os policiais ordenaram que largasse a arma, porém o jovem teria continuado em movimento e acabou resultando em mais dois tiros das equipes, o jovem ainda tentou fugir pelo muro da casa mas não conseguiu pular.

Ferido, o adolescente foi levado ao HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), com vida, porém não resistiu e foi a óbito. Ainda na residência foram encontrados 300 gramas de maconha, o proprietário do imóvel foi preso em flagrante por tráfico de drogas.