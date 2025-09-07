Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

VIOLÊNCIA NOS BAIRROS

Adolescente de 15 anos é morto e irmão baleado em ataque na Vila Nhanhá

Adolescente é morto e irmão baleado em ataque a tiros na Vila Nhanhá, em Campo Grande, neste sábado. Conheça os detalhes!

Adriano Hany

Cena do crime na Vila Nhanhá mobilizou perícia e Polícia Civil em Campo Grande.
Cena do crime na Vila Nhanhá mobilizou perícia e Polícia Civil em Campo Grande.

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros e seu irmão, de 14, ficou ferido após serem alvos de um ataque armado, na noite deste sábado (6), em Campo Grande. O crime ocorreu na Rua Floriano Paulo Corrêa, no bairro Jardim Nhanhá, e deixou moradores em pânico.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os irmãos estavam sentados em frente a uma residência, acompanhados de outras pessoas, inclusive crianças, quando dois homens em uma motocicleta passaram efetuando diversos disparos. A vítima fatal foi atingida cinco vezes, enquanto o irmão levou dois tiros nas nádegas.

Os adolescentes chegaram a ser socorridos e encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. O jovem de 15 anos não resistiu aos ferimentos durante o atendimento. Já o menor de 14 anos foi transferido para a Santa Casa e permanece fora de risco.

Investigação do Crime

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, mas os trabalhos foram prejudicados porque o proprietário da casa lavou a calçada, alterando a cena do crime. Ainda assim, investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) recolheram um estojo de munição calibre .40 e dois fragmentos de projéteis.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos passaram atirando. Nas imagens, além dos disparos, é possível ouvir os gritos de desespero de testemunhas que estavam próximas às vítimas. As autoridades agora investigam a motivação do crime e a identidade dos envolvidos.

