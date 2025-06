Adolescentes responsáveis por furto e vandalismo em escola de Terenos são apreendidos

Na manhã desta terça-feira (24), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Terenos, identificou os autores de um furto qualificado e atos de vandalismo ocorrido em uma escola municipal da cidade em 20 de junho, com prejuízo estimado em mais de R$ 20 mil.

De acordo com as autoridades, os responsáveis pelo crime são dois adolescentes de 15 e 16 anos, que invadiram a instituição de ensino, arrombaram diversas portas, picharam paredes e furtaram equipamentos eletrônicos da unidade.

Após boletim de ocorrência registrado no domingo (23), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, chegaram até os autores dos crimes e recuperaram um notebook. Outros objetos foram encontrados danificados, como uma televisão e uma caixa de som. Segundo relato dos próprios adolescentes, demais notebooks foram jogados em terrenos baldios, na tentativa de dificultar o trabalho da polícia e evitar a responsabilização pelos crimes.

As investigações também revelaram que os mesmos adolescentes estão envolvidos em outros atos infracionais, incluindo o furto de motocicletas no município. Todo o procedimento está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

*Com informações e fotos da Polícia Civil