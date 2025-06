Adriane Lopes descarta candidatura em 2026 e afirma que foco é concluir mandato

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) abordou os desafios enfrentados pela cidade e o trabalho feito em várias áreas, como saúde, educação e infraestrutura.

Durante o bate-papo com o apresentador Bruno Callegari, a prefeita também comentou sobre o processo de gestão, a situação das obras e o momento político vivido pela administração municipal.

Saúde: Enfrentamento de surtos e ampliação de leitos

A prefeita começou abordando o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento de surtos respiratórios que têm afetado a cidade, como o H1N1 e a Covid-19.

Ela mencionou que a Prefeitura decretou estado de emergência em abril devido ao aumento no número de atendimentos. Para aliviar a pressão no sistema de saúde, a cidade tem investido em ações como a ampliação de leitos e campanhas de vacinação.

“Campo Grande tem o maior índice de vacinação do país, com campanhas realizadas em shoppings, igrejas e nas unidades de saúde da cidade”, afirmou Adriane Lopes. Ela também ressaltou a parceria com o Governo do Estado para a regionalização da saúde, visando aliviar a demanda na capital.

Hospital Municipal e a ampliação de leitos

Um dos principais temas da entrevista foi o projeto do Hospital Municipal, promessa de campanha da prefeita. Segundo Adriane Lopes, o processo para a construção do hospital segue avançando, com a documentação sendo finalizada.

Ela explicou que, embora o hospital não resolva todos os problemas, ele ajudará a ampliar a capacidade de atendimento durante surtos de doenças respiratórias, como os que ocorrem anualmente.

Problema na UPA Leblon: Raio-X quebrado

A prefeita também abordou o problema do aparelho de raio-x quebrado na UPA Leblon, uma situação já reportada por moradores da região. Ela explicou que a manutenção do equipamento foi solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e que providências já foram tomadas para a recuperação não só desse aparelho, mas de outros equipamentos também.

“Nós temos trabalhado na substituição de equipamentos antigos, visto que a constante utilização pode gerar esse desgaste”, comentou.

Educação: Obras e zeragem de filas

Na área de educação, Adriane Lopes detalhou os esforços para retomar obras paralisadas. A prefeita falou sobre a construção de novas salas de aula e a retomada de 13 escolas que estavam com obras paradas há anos.

Ela também comentou sobre a redução da fila de espera por vagas nas escolas municipais, que caiu de 13 mil para 8 mil. “Nosso objetivo é zerar essa fila até o próximo ano”, afirmou.

Adriane destacou que a parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem sido fundamental para liberar recursos e retomar essas obras, tornando Campo Grande a primeira cidade do país a avançar nesse tipo de recuperação.

Infraestrutura urbana e a Operação Tapa Buracos

Sobre a infraestrutura, a prefeita mencionou a Operação Tapa Buracos, que está em andamento após as fortes chuvas que afetaram a cidade. Ela informou que 35 equipes estão trabalhando para recuperar as vias, e a Prefeitura contratou mão de obra extra por meio da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), com 300 vagas abertas.

“Queremos recapiar 150 quilômetros de ruas este ano e garantir a melhoria da mobilidade urbana”, disse.

Desafios políticos e a gestão de Campo Grande

No campo político, a prefeita comentou a absolvição das acusações de compra de votos. Ela reiterou que tanto ela quanto sua vice, Camilla Nascimento (Avante), foram inocentadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e enfatizou que o foco da administração é trabalhar pela cidade.

“O pleito está no passado e nosso objetivo é continuar entregando para a população o que foi prometido”, afirmou.

Adriane também foi questionada sobre suas futuras intenções políticas, e reafirmou seu compromisso com o mandato atual, com a missão de deixar um legado de gestão. “Meu foco é concluir este mandato e melhorar ainda mais a cidade para quem vive aqui”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: