Advogado de 27 anos morre em colisão frontal com carreta na BR-163

Foi identificado como Gabriel Ferreira Mansour, de 27 anos, o motorista que morreu em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (14), na BR-163, nas proximidades de Nova Alvorada do Sul. Gabriel era advogado e membro de uma família tradicional do agronegócio em Mato Grosso do Sul.

O acidente aconteceu por volta das 5h30, no quilômetro 401 da rodovia federal. A caminhonete Ford Ranger que ele dirigia, com placas de Campo Grande, colidiu de frente com uma carreta. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas pelas autoridades competentes.

Com o impacto, a frente da caminhonete foi completamente destruída. Gabriel ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Ele estava sozinho no veículo no momento da batida. A morte foi confirmada por equipes de resgate que chegaram pouco depois do acidente.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves, mas foi atendido em estado de choque e encaminhado a um hospital da região. A identidade dele não foi divulgada até o momento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), junto com equipes de resgate e da perícia técnica, esteve no local para realizar os procedimentos de praxe. A rodovia chegou a ser parcialmente interditada para os trabalhos de retirada dos veículos e limpeza da pista.

Investigação do Acidente

A causa do acidente ainda será investigada. Peritos coletaram vestígios no local, e os laudos devem apontar se houve falha humana, mecânica ou outro fator relacionado à dinâmica da colisão. O corpo de Gabriel Ferreira Mansour foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).