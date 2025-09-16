Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INVESTIGAÇÃO

Advogado é preso em Dourados depois de emboscada contra artista de rua

O suspeito atraiu o artista ao oferecer uma nota de R$ 100 na janela do carro

Karina Anunciato

Polícia Civil em Dourados (Foto: Reprodução/ Sinpol)
Polícia Civil em Dourados (Foto: Reprodução/ Sinpol)

A Polícia Civil de Dourados prendeu, na segunda-feira (15), o suspeito de uma tentativa de homicídio em forma de emboscada. Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária.

O caso aconteceu no último dia 8, na região central da cidade, e teve como vítima um artista de rua argentino, que vive em situação de vulnerabilidade e se apresenta em semáforos.

Segundo a investigação, o suspeito atraiu o artista ao oferecer uma nota de R$ 100 na janela do carro. Quando a vítima se aproximou, ele começou a disparar, atingindo o artista no tórax. Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu escapar e foi levado ao Hospital da Vida, onde segue em recuperação.

Prisão e Investigações

O autor dos tiros, identificado como um advogado de 45 anos, é morador de Dourados. A Justiça decretou sua prisão temporária por 30 dias e autorizou buscas em três endereços ligados a ele, incluindo seu escritório de advocacia. A polícia agora trabalha para localizar a arma usada no crime e esclarecer a motivação.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos