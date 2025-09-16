Advogado é preso em Dourados depois de emboscada contra artista de rua

A Polícia Civil de Dourados prendeu, na segunda-feira (15), o suspeito de uma tentativa de homicídio em forma de emboscada. Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária.

O caso aconteceu no último dia 8, na região central da cidade, e teve como vítima um artista de rua argentino, que vive em situação de vulnerabilidade e se apresenta em semáforos.

Segundo a investigação, o suspeito atraiu o artista ao oferecer uma nota de R$ 100 na janela do carro. Quando a vítima se aproximou, ele começou a disparar, atingindo o artista no tórax. Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu escapar e foi levado ao Hospital da Vida, onde segue em recuperação.

Prisão e Investigações

O autor dos tiros, identificado como um advogado de 45 anos, é morador de Dourados. A Justiça decretou sua prisão temporária por 30 dias e autorizou buscas em três endereços ligados a ele, incluindo seu escritório de advocacia. A polícia agora trabalha para localizar a arma usada no crime e esclarecer a motivação.