Aeroporto de Campo Grande inaugura sala multissensorial para acolher pessoas autistas

Pessoas com autismo ou outras neurodivergências que passarem pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande contam, a partir desta semana, com um espaço exclusivo pensado para oferecer acolhimento e conforto sensorial durante a viagem.

A sala multissensorial, inaugurada nesta terça-feira (17), é a primeira do tipo no Mato Grosso do Sul e busca tornar o ambiente aeroportuário mais acessível.

Com 15,6 metros quadrados e capacidade para até seis pessoas, a sala está localizada na área de embarque e foi equipada com fibras óticas sensoriais, painéis interativos, projetores de estrelas, luz baixa e sons suaves, além de assentos de aeronave para que o passageiro possa simular o uso do cinto de segurança antes de entrar no avião.

Descerramento da faixa realizada por autoridades – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

A estrutura foi elogiada por Larissa Rey, funcionária do aeroporto que é autista. Segundo ela, o novo ambiente pode fazer a diferença para passageiros como ela, que enfrentam dificuldades durante o processo de embarque.

“Eu como viajei de avião há pouco tempo, pela primeira vez, não tinha conhecimento nenhum de como era. E ali na sala eu vi que tem os assentos, dá pra gente ter uma noção de como vai ser essa sensação. Claro, não é igual, né? Mas já ajuda a gente a ter um primeiro impacto”, afirmou.

Larissa contou que, ao viajar por outro aeroporto sem estrutura semelhante, enfrentou uma crise durante o voo, agravada pelo estresse acumulado nas etapas anteriores à decolagem.

“No outro aeroporto que eu fui, não tinha nada nesse estilo. Eu achei lá extremamente estressante. […] Eu tive crise porque, além do estresse no aeroporto, também teve na fila preferencial. E aí juntou tudo. Então acho que essa sala vai ser muito importante pra isso, pra preparar a gente antes, porque não é só a viagem, é o antes. É isso que estressa mais.”

Ela também destacou a importância da luminosidade baixa no local.

“A luz aqui no aeroporto é muito forte e às vezes causa uma desregulação na gente. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Às vezes, um pequeno detalhe é o gatilho pra gente surtar. Então ajuda bastante.”

Interior da sala multissensorial – Foto: Divulgação/Aena Brasil

O espaço foi projetado pelo time do Aeroporto de Campo Grande, com liderança do diretor Usiel Vieira. Segundo ele, a iniciativa completa uma série de medidas voltadas à inclusão implantadas no terminal nos últimos anos.

“Criamos o primeiro espaço químico da rede Aena, o espaço família e agora a sala multissensorial. A gente já simula a colocação do cinto aqui, e as pessoas já conseguem se preparar antes. É um ambiente bonito, sustentável e acolhedor”, destacou.

Além de Campo Grande, aeroportos operados pela Aena em Recife e Congonhas (SP) já contam com salas semelhantes. A empresa também anunciou que estruturas parecidas estão em fase de implantação em Maceió, João Pessoa, Aracaju e Uberlândia, com previsão de espaços adaptados futuros em Marabá e Corumbá.

A cerimônia de inauguração da sala fez parte do evento que marcou o início das obras de modernização dos três principais aeroportos de Mato Grosso do Sul.