Aeroportos de MS projetam movimento intenso durante o feriadão

Os aeroportos sul-mato-grossenses administrados pela Aena Brasil devem registrar movimento intenso no feriado prolongado que une Páscoa e Tiradentes, entre os dias 17 e 22 de abril. Segundo levantamento da operadora, o Aeroporto Internacional de Campo Grande concentra a maior movimentação do estado, com 160 voos previstos e 27.616 assentos ofertados no período.

Entre os aeroportos administrados pela concessionária no país, Campo Grande aparece entre os cinco primeiros no ranking com maior fluxo de passageiros durante o feriadão, ficando atrás dos terminais de Congonhas (SP), Recife (PE), Maceió (AL) e João Pessoa (PB).

Outros dois terminais do estado, também operados pela concessionária, aparecem no balanço: Corumbá, com 6 voos e 816 assentos previstos, e Ponta Porã, com 4 voos e 472 assentos disponíveis.

A demanda reforça o papel estratégico da capital de Mato Grosso do Sul na malha aérea regional e o recesso prolongado é apontado como fator preponderante para impulsionar o turismo.

“A Semana Santa já mobiliza naturalmente os brasileiros, e a sequência com o feriado de Tiradentes potencializa ainda mais os deslocamentos”, afirmou Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais da Aena Brasil.

É importante ressaltar que a previsão de movimentação considera a capacidade total das aeronaves e nem sempre reflete o número exato de passageiros embarcados. Ainda assim, o volume de assentos ofertados é um indicativo da expectativa das companhias para o período, que deve registrar um dos maiores fluxos aéreos do ano no interior do país.