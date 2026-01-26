Academia Feminina de Letras e Artes completa 18 anos em MS

“Assim como o Rio Nilo, que começa pequeno e se torna grandioso ao longo de seu percurso, a AFLAMS iniciou de forma simples e hoje é reconhecida como uma das maiores instituições de cultura, arte e literatura do nosso estado e do país”, destaca.

Ao longo de sua trajetória, a academia enfrentou desafios comuns às instituições culturais independentes, mas manteve-se ativa e resiliente, ampliando sua atuação e fortalecendo sua missão. Para Delasnieve, o crescimento da AFLAMS pode ser comparado ao curso de um grande rio.

“A AFLAMS foi imaginada, sonhada e criada a muitas mãos, porque nenhuma instituição se constrói sozinha. Desde o início, a ideia sempre foi caminhar juntas, com diálogo, respeito e compromisso com a cultura e com o ser humano”, afirma Delasnieve.

Desde sua concepção, a AFLAMS foi pensada como um espaço estruturado, simbólico e permanente. A fundadora desenhou os trajes acadêmicos, as insígnias, o colar, o capelo e redigiu o estatuto e o regimento da instituição, estabelecendo bases sólidas para uma academia que fosse, ao mesmo tempo, tradicional e contemporânea.

A Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS) chega aos seus 18 anos de trajetória consolidada como uma das mais importantes instituições culturais do estado. Criada em 19 de janeiro de 2008, pela escritora e poetisa Delasnieve Miranda Daspet de Souza, a academia nasceu com o propósito de reconhecer, divulgar e incentivar a atuação da mulher nos diversos campos das letras, das artes e da cultura, fortalecendo a identidade regional e o compromisso com a educação e a cidadania.

Missão, pluralidade e compromisso com o futuro

A AFLAMS tem como missão incentivar e valorizar as culturas em geral, com ênfase na literatura, especialmente em Mato Grosso do Sul e no Brasil. A atuação da academia está voltada para o fortalecimento da cultura, o aprimoramento da língua portuguesa e a elevação do nível da produção literária, buscando mantê-la compatível com os princípios éticos, culturais e humanos que dialogam com a formação da sociedade brasileira.

Além da produção intelectual, a instituição também se propõe a ser um espaço permanente de reflexão e troca de conhecimentos. Entre seus objetivos estão a promoção de fóruns de debate com outras academias e instituições culturais, educacionais e artísticas, bem como a criação de livros, revistas e publicações voltadas à divulgação dos trabalhos de escritores e artistas locais, regionais e nacionais.

Embora seja uma academia feminina, a AFLAMS não se define como feminista, mas como um espaço de convivência e construção conjunta entre o feminino e o masculino, pautado pelo diálogo, pelo respeito e pelo compromisso com o engrandecimento humano. A instituição atua ainda na promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e da cultura de paz, entendendo a arte e a literatura como instrumentos fundamentais de transformação social.

A composição da academia é limitada a 40 cadeiras efetivas, distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento e das artes, como literatura, teatro, cinema, artes plásticas, música, dança, canto, folclore e artesanato. As cadeiras são ocupadas por mulheres com reconhecida contribuição cultural, sendo substituídas apenas em caso de falecimento ou desistência da titular, o que confere caráter vitalício e simbólico à função acadêmica.

Celebração da história e continuidade da missão

Como parte das comemorações pelos 18 anos de criação, a AFLAMS realizará, no próximo sábado (31), um jantar comemorativo de caráter institucional, reunindo suas integrantes e autoridades para celebrar a trajetória construída ao longo de quase duas décadas. Na ocasião, também será realizada a posse da nova acadêmica Ana Maria Bernardelli, que assumirá a Cadeira nº 07, reforçando a continuidade da missão da academia e a renovação de seu quadro de integrantes.

*Informações: Ana Palma