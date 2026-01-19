Afogamento em Ladário termina com morte de adolescente de 17 anos

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar no Rio Paraguai, na região do Porto Geral de Ladário, na tarde deste domingo (18). O irmão dele, de 15 anos, também teve dificuldades na água, mas foi retirado do local e encaminhado com vida para atendimento médico em Corumbá.

O caso aconteceu por volta das 12h10, quando os dois tomavam banho na área do porto. O mais novo foi retirado da água por pessoas que estavam próximas antes da chegada das equipes de resgate. Em seguida, recebeu atendimento do Samu e foi levado ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Já o adolescente de 17 anos submergiu e não conseguiu retornar à superfície. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas no local e localizaram o corpo a cerca de 20 metros da margem direita do rio.

Depois da retirada da água, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 50 minutos, mas o jovem não resistiu. A morte foi confirmada por um médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, este foi o primeiro caso de afogamento registrado em 2026 pelo 3º Grupamento da corporação na região. No ano passado, foram contabilizadas sete ocorrências semelhantes na área atendida pela unidade.

Orientações em locais de banho

Equipes de resgate reforçam que, mesmo em pontos considerados conhecidos, rios podem apresentar riscos como correnteza, variações de profundidade e buracos. A orientação é evitar banho em locais sem supervisão e manter crianças e adolescentes sempre acompanhados por um adulto.

Em situações de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 193.