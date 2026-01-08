Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

AGEMS inicia visitas técnicas na Rota da Celulose antes da concessão

Ações antecipadas buscam garantir regulação eficiente e alinhada ao interesse público

Arthur Ayres

Equipe técnica da AGEMS durante visita a municípios da Rota da Celulose para alinhamento regulatório antes da concessão - Foto: Divulgação/AGEMS
Equipe técnica da AGEMS durante visita a municípios da Rota da Celulose para alinhamento regulatório antes da concessão - Foto: Divulgação/AGEMS

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) iniciou uma série de visitas técnicas aos municípios da Rota da Celulose, antecipando ações de acompanhamento e diálogo institucional antes mesmo da assinatura do contrato de concessão da rodovia.

A iniciativa busca fortalecer a regulação, alinhar expectativas com as prefeituras e garantir transparência e eficiência na execução de um dos maiores projetos de infraestrutura do Estado.

A agenda de visitas está sendo conduzida pelo diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, acompanhado por equipe técnica da Agência. O grupo percorre a extensão da rodovia e realiza encontros institucionais com gestores municipais inseridos no traçado da nova rota, com o objetivo de conhecer, in loco, os pontos estratégicos e as realidades locais impactadas pelo empreendimento.

Visitas Técnicas e Diálogo Institucional

Segundo o diretor-presidente, a antecipação das visitas é fundamental para assegurar uma regulação eficiente e alinhada ao interesse público.

“Essa viagem tem um papel estratégico. Antes mesmo da assinatura do contrato, estamos conhecendo o território, ouvindo os municípios e construindo uma relação de confiança. A regulação não acontece apenas em salas fechadas; ela se fortalece no diálogo direto, na escuta e na orientação clara sobre como será o acompanhamento desse grande projeto”, afirmou Carlos Alberto de Assis.

Os trabalhos começaram na quarta-feira no município de Ribas do Rio Pardo. No local, a equipe percorreu todo o trecho da rodovia e participou de reunião na Prefeitura Municipal, onde se colocou à disposição para esclarecer dúvidas e orientar sobre os aspectos da regulação que será exercida após a formalização da concessão.

O prefeito Roberson Luiz Moureira destacou a importância da presença antecipada da Agência.

“A visita da AGEMS demonstra responsabilidade e respeito com os municípios. Ter esse diálogo antes do início efetivo da concessão nos dá mais segurança e clareza sobre os próximos passos”, avaliou.

Notícias Relacionadas

Na sequência, a comitiva seguiu para Água Clara, onde visitou os principais pontos previstos na nova rota e se reuniu com a prefeita Gerolina da Silva Alves. No encontro, foram debatidos o funcionamento do contrato de concessão, o papel da regulação e a atuação conjunta entre Estado e municípios.

Para a prefeita, a iniciativa contribui para o entendimento do projeto.

“Esse diálogo nos ajuda a compreender claramente o papel do município dentro desse grande avanço para o Estado e como podemos atuar de forma integrada”, ressaltou.

Próximos Passos e Atuação da AGEMS

Para a diretora de Transporte, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos da AGEMS, Caroline Tomanquevez, o trabalho de campo é essencial para o planejamento regulatório.

“Essa atuação permite identificar pontos sensíveis, antecipar ações e garantir que o contrato seja bem executado desde o início, com segurança, eficiência e benefícios concretos para a população”, explicou.

Ao longo da semana, a equipe da AGEMS seguirá com as visitas técnicas aos municípios de Três Lagoas e Bataguassu. A proposta é antecipar cenários, alinhar expectativas e assegurar o cumprimento do contrato e a boa execução das obras em toda a Rota da Celulose.

A AGEMS já possui atuação consolidada na fiscalização de rodovias concedidas em Mato Grosso do Sul, acompanhando empreendimentos como a MS-306 e o complexo formado pelas rodovias MS-112, BR-158 e BR-436, garantindo que os projetos de desenvolvimento tragam resultados efetivos à sociedade sul-mato-grossense.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos