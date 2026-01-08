AGEMS inicia visitas técnicas na Rota da Celulose antes da concessão

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) iniciou uma série de visitas técnicas aos municípios da Rota da Celulose, antecipando ações de acompanhamento e diálogo institucional antes mesmo da assinatura do contrato de concessão da rodovia.

A iniciativa busca fortalecer a regulação, alinhar expectativas com as prefeituras e garantir transparência e eficiência na execução de um dos maiores projetos de infraestrutura do Estado.

A agenda de visitas está sendo conduzida pelo diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, acompanhado por equipe técnica da Agência. O grupo percorre a extensão da rodovia e realiza encontros institucionais com gestores municipais inseridos no traçado da nova rota, com o objetivo de conhecer, in loco, os pontos estratégicos e as realidades locais impactadas pelo empreendimento.

Visitas Técnicas e Diálogo Institucional

Segundo o diretor-presidente, a antecipação das visitas é fundamental para assegurar uma regulação eficiente e alinhada ao interesse público.

“Essa viagem tem um papel estratégico. Antes mesmo da assinatura do contrato, estamos conhecendo o território, ouvindo os municípios e construindo uma relação de confiança. A regulação não acontece apenas em salas fechadas; ela se fortalece no diálogo direto, na escuta e na orientação clara sobre como será o acompanhamento desse grande projeto”, afirmou Carlos Alberto de Assis.

Os trabalhos começaram na quarta-feira no município de Ribas do Rio Pardo. No local, a equipe percorreu todo o trecho da rodovia e participou de reunião na Prefeitura Municipal, onde se colocou à disposição para esclarecer dúvidas e orientar sobre os aspectos da regulação que será exercida após a formalização da concessão.

O prefeito Roberson Luiz Moureira destacou a importância da presença antecipada da Agência.