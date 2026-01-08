AGEMS inicia visitas técnicas na Rota da Celulose antes da concessão

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) iniciou uma série de visitas técnicas aos municípios da Rota da Celulose, antecipando ações de acompanhamento e diálogo institucional antes mesmo da assinatura do contrato de concessão da rodovia.
A iniciativa busca fortalecer a regulação, alinhar expectativas com as prefeituras e garantir transparência e eficiência na execução de um dos maiores projetos de infraestrutura do Estado.
A agenda de visitas está sendo conduzida pelo diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, acompanhado por equipe técnica da Agência. O grupo percorre a extensão da rodovia e realiza encontros institucionais com gestores municipais inseridos no traçado da nova rota, com o objetivo de conhecer, in loco, os pontos estratégicos e as realidades locais impactadas pelo empreendimento.
Visitas Técnicas e Diálogo Institucional
Segundo o diretor-presidente, a antecipação das visitas é fundamental para assegurar uma regulação eficiente e alinhada ao interesse público.
“Essa viagem tem um papel estratégico. Antes mesmo da assinatura do contrato, estamos conhecendo o território, ouvindo os municípios e construindo uma relação de confiança. A regulação não acontece apenas em salas fechadas; ela se fortalece no diálogo direto, na escuta e na orientação clara sobre como será o acompanhamento desse grande projeto”, afirmou Carlos Alberto de Assis.
Os trabalhos começaram na quarta-feira no município de Ribas do Rio Pardo. No local, a equipe percorreu todo o trecho da rodovia e participou de reunião na Prefeitura Municipal, onde se colocou à disposição para esclarecer dúvidas e orientar sobre os aspectos da regulação que será exercida após a formalização da concessão.
O prefeito Roberson Luiz Moureira destacou a importância da presença antecipada da Agência.
“A visita da AGEMS demonstra responsabilidade e respeito com os municípios. Ter esse diálogo antes do início efetivo da concessão nos dá mais segurança e clareza sobre os próximos passos”, avaliou.
Na sequência, a comitiva seguiu para Água Clara, onde visitou os principais pontos previstos na nova rota e se reuniu com a prefeita Gerolina da Silva Alves. No encontro, foram debatidos o funcionamento do contrato de concessão, o papel da regulação e a atuação conjunta entre Estado e municípios.
Para a prefeita, a iniciativa contribui para o entendimento do projeto.
“Esse diálogo nos ajuda a compreender claramente o papel do município dentro desse grande avanço para o Estado e como podemos atuar de forma integrada”, ressaltou.
Próximos Passos e Atuação da AGEMS
Para a diretora de Transporte, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos da AGEMS, Caroline Tomanquevez, o trabalho de campo é essencial para o planejamento regulatório.
“Essa atuação permite identificar pontos sensíveis, antecipar ações e garantir que o contrato seja bem executado desde o início, com segurança, eficiência e benefícios concretos para a população”, explicou.
Ao longo da semana, a equipe da AGEMS seguirá com as visitas técnicas aos municípios de Três Lagoas e Bataguassu. A proposta é antecipar cenários, alinhar expectativas e assegurar o cumprimento do contrato e a boa execução das obras em toda a Rota da Celulose.
A AGEMS já possui atuação consolidada na fiscalização de rodovias concedidas em Mato Grosso do Sul, acompanhando empreendimentos como a MS-306 e o complexo formado pelas rodovias MS-112, BR-158 e BR-436, garantindo que os projetos de desenvolvimento tragam resultados efetivos à sociedade sul-mato-grossense.
*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul