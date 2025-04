Agência de Corumbá representa MS na maior feira de turismo da América Latina

Pela segunda vez consecutiva, a primeira Agência de Afroturismo de Mato Grosso do Sul – sediada em Corumbá (Bela Oyá Pantanal)-, marca presença na maior feira de turismo da América Latina, a WTM Latin América. O evento ocorre de 14 a 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), e reunirá mais de 29 mil profissionais do setor de todo o mundo.

A participação no evento reforça o protagonismo do Afroturismo sul-mato-grossense no cenário nacional e internacional. Idealizada por Thayná Cambará, a Bela Oyá Pantanal tem como missão revelar a riqueza histórica e cultural da população negra pantaneira.

Os roteiros valorizam a ancestralidade, com visitas a comunidades quilombolas, terreiros, manifestações culturais como o Sarobá, a viola de cocho e o tradicional Arraial do Banho de São João — Patrimônio Cultural Brasileiro.

Durante o evento, na terça-feira (15), às 14h, no stand J30 serão lançados novos roteiros da agência corumbaense.

“Estar na WTM é estratégico e simbólico. Em 2024, lançamos o ‘Circuito Kaô Corumbá de Xangô’, com raízes na ancestralidade e com forte potencial de turismo de vivência. Voltar, em 2025, com mais preparo, mais visibilidade e metas claras de expansão é um marco no nosso amadurecimento”, destaca Thayná.

Afroturismo em Mato Grosso do Sul

A participação da Bela Oyá Pantanal na WTM Latin América conta com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundTur), que tem apostado no Afroturismo como um dos eixos estratégicos para diversificar a oferta turística de MS.



Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, a presença em eventos como a Latin America potencializa novas conexões de mercado e abre espaço para segmentos emergentes como o turismo afrocentrado.

Thayná no Banho de São João. Foto: Divulgação

“Ao inserirmos o afroturismo entre nossos principais segmentos, damos visibilidade a novas narrativas e produtos turísticos que têm enorme potencial. É um oceano azul ainda pouco explorado, e estamos só começando a desbravar”, avalia Wendling.



O gestor da FundTur destaca também o quanto o território sul-mato-grossense tende a contribuir com o setor. “Corumbá, o Pantanal e Campo Grande possuem características muito promissoras para o afroturismo internacional. Parceiros como a Bela Oyá Pantanal nos ajudam a estruturar esse segmento. A Agência nos alertou para a importância dessa pauta e vem puxando esse movimento com muita qualidade”.

Prêmio Guia Negro

Além de integrar a programação da feira, a Bela Oyá Pantanal concorre ao 3º Prêmio do Afroturismo, promovido pela plataforma Guia Negro, que reconhece iniciativas de destaque em 10 categorias.

Com patrocínio da Embratur e apoio da FundTur-MS, a premiação será promovida na próxima segunda-feira (14), às 17h30, durante a WTM. A agência pantaneira é finalista na categoria Melhor Experiência Fora do Eixo Rio/São Paulo/Salvador, ao lado de outros importantes projetos de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão.

“Ser indicada ao prêmio mostra que o que fazemos em Corumbá reverbera. É sinal de que estamos no caminho certo e que o Afroturismo Pantaneiro tem força, raiz e futuro”, diz Thayná Cambará.

Melhor experiência

Na categoria “Melhor Experiência Fora do Eixo Rio/São Paulo/Salvador” concorrem:

Bela Oyá Pantanal – Thayná Cambará (MS): roteiros afrorreferenciados no Pantanal, com experiências em quilombos, terreiros, música tradicional e vivências às margens do Rio Paraguai.

Caminhada Olinda Negra – Alafin Oyó (PE): percurso guiado por danças, música e instrumentos tradicionais pelas ladeiras de Olinda.

Rotas Afro – Julia Madeira (SP): tours em cidades do interior paulista com experiências imersivas e realidade virtual.

Caminhada Belos Horizontes Negros – Sensações Turismo (MG): roteiros afetivos e históricos pelo centro de Belo Horizonte.

Cidade Griot Praia Grande – Marcelo Cardoso (MA): narrativa afrocentrada que revela a história negra no centro histórico de São Luís.

Turismo, identidade e pertencimento

Em Corumbá, o trabalho da Agência transcende o turismo tradicional e busca uma vivência junto às comunidades tradicionais negras do Pantanal.



“Participar de um roteiro de afroturismo é uma aula viva de história com cheiro de comida, som de tambor e afeto. É transformar o que era invisibilizado em orgulho”, define Thayná Cambará. Segundo ela, o potencial da região é imenso. “Temos comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares, o maior número de terreiros do estado e uma identidade negra profundamente conectada à ancestralidade africana”.

Grupo de turistas em 2024. Foto: Divulgação

Entre os principais roteiros ofertados estão: Circuito Corumbá Negra (comunidades Família Ozório e Maria Theodora); Circuito Corumbá por Oyá – Tenda Nossa Senhora da Guia (ligada à Mãe Cacilda de Paula); Sarobá com o legado de Lobivar Matos, as Ladeiras do Porto Geral e o Vale dos Orixás.



“O turismo é uma ferramenta poderosa de justiça histórica. O Afroturismo não é tendência — é permanência. É resgate, pertencimento e futuro. E o Pantanal tem tudo para ser referência nesse caminho”, conclui Thayná.