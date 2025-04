Agência do Detran em Angélica é reaberta após reforma de R$ 198 mil

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) entregou nesta sexta-feira (25) a revitalização da agência de Angélica, que passou por reforma completa após danos provocados pelas fortes chuvas de julho de 2024. O investimento foi de R$ 198,5 mil e as obras duraram quatro meses.

A unidade, que integra a regional de Nova Andradina, recebeu melhorias na estrutura elétrica, impermeabilização do telhado, novos pisos, climatização dos ambientes e adequações para acessibilidade.

Também houve instalação de blocos de concreto na área de vistoria veicular, para melhorar o escoamento de água da chuva.

Com 140 metros quadrados de área construída, em um terreno de 1.560 metros quadrados, a agência agora conta com infraestrutura modernizada e novo mobiliário, visando melhorar as condições de trabalho para os servidores e oferecer mais conforto aos usuários.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), participou da entrega e destacou que a obra é parte do esforço para fortalecer a estrutura pública nos municípios.

Segundo o diretor-executivo do Detran-MS, João César Mattogrosso, esta foi a 44ª agência reformada e a meta é reestruturar todas as unidades do Estado.

O gerente da agência, Diego Nantes, afirmou que os problemas estruturais antigos comprometiam o atendimento. “Hoje temos um ambiente mais funcional e digno, tanto para os trabalhadores quanto para os cidadãos”, disse.

Com cerca de 10,7 mil habitantes e uma frota de 8,2 mil veículos, Angélica tem uma demanda crescente por serviços de trânsito. Atualmente, o município conta com 5.372 condutores habilitados, em sua maioria nas categorias AB, AD e B.

*Com informações do Detran-MS