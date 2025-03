Agendamento de maio para emissão da nova carteira de identidade nacional começa hoje

O agendamento on-line para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para o mês de maio começa nesta segunda-feira (31). São 800 vagas diárias em Campo Grande e 1.300 no interior do estado. Além disso, todas as sextas-feiras são liberadas vagas extras.

O novo RG unifica o número do CPF como identificador principal e conta com QR Code e código MRZ – o mesmo utilizado em passaportes -, dificultando fraudes e permitindo a verificação eletrônica da autenticidade. Informações complementares, como tipo sanguíneo e dados de saúde, também podem ser incluídas.

Mais vagas

No Shopping Pátio Central, por exemplo, além das 386 vagas ofertadas diariamente, são disponibilizadas 500 vagas extras toda sexta-feira.

Em situações de urgência, quando não for possível realizar o agendamento on-line, os interessados podem procurar diretamente um dos Postos de Identificação, apresentando a documentação e comprovando a real necessidade do documento.

A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a idade: 5 anos para crianças de 0 a 12 anos, 10 anos para pessoas de 12 a 60 anos e validade indeterminada para maiores de 60 anos. A gratuidade segue até 2032, conforme definido pelo Governo Federal.

Passo a passo

1. Agende online sem custos: as pessoas podem realizar o agendamento para a emissão da nova Carteira de Identidade de forma gratuita por meio do site http://servicos.sejusp.ms.gov.br.

2. Escolha a opção: ao acessar o site, selecione a opção “1ª ou 2ª emissão do RG” para dar início ao processo de agendamento.

3. Selecione o posto de atendimento: opte por um posto de atendimento próximo à sua residência para maior comodidade e acessibilidade.

4. Escolha dia e horário: selecione o dia e horário disponíveis que melhor se adequem à sua agenda.

5. Preencha os dados: complete os campos obrigatórios com suas informações pessoais e insira os caracteres de segurança solicitados.

6. Confirme o agendamento: certifique-se de que o protocolo de agendamento foi enviado para o seu e-mail cadastrado, confirmando assim a sua marcação para a emissão do novo RG.

*Com informações Governo de MS