Agendamento para novo RG será reaberto na segunda-feira em MS

A partir da próxima segunda-feira (31), estará novamente disponível o agendamento on-line para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em Mato Grosso do Sul. A oferta abrange 800 vagas diárias em Campo Grande e 1.300 vagas no interior do Estado, segundo o Instituto de Identificação, órgão vinculado à Polícia Científica.

O novo documento, que substitui o tradicional Registro Geral (RG), usa o CPF como número único de identificação e inclui recursos de segurança como QR Code e código MRZ (presente em passaportes), o que promete reduzir fraudes e facilitar a verificação digital.

Além das vagas regulares, todas as sextas-feiras são liberadas vagas extras, prática que já ocorre em locais como o Shopping Pátio Central, onde além das 386 vagas fixas, são abertas 500 adicionais semanalmente.

Urgência e exceções

Em casos urgentes, quando não for possível agendar pela internet, o cidadão pode procurar um dos postos de identificação e solicitar atendimento direto, mediante apresentação de documentos e justificativa da necessidade imediata.

Como é o novo documento

A CIN possui visual e tecnologia unificados em todo o país. A inclusão de informações como tipo sanguíneo e dados de saúde é opcional, e o número do CPF passa a ser o único identificador válido.

A primeira via do novo RG é gratuita até 2032, conforme determinação federal. A validade do documento varia conforme a idade:

5 anos para crianças de até 12 anos

10 anos para pessoas de 12 a 60 anos

Validade indeterminada para maiores de 60 anos

Como agendar a emissão

O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio do site: servicos.sejusp.ms.gov.br. Basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site e selecione “1ª ou 2ª emissão do RG”; Escolha o posto de atendimento mais próximo; Defina o dia e horário disponíveis; Preencha os dados solicitados; Confirme o agendamento e aguarde o protocolo enviado por e-mail.

*Com informações da Sejusp