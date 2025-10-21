Veículos de Comunicação
INFRAESTRUTURA

Agesul abre licitação de R$ 11,5 milhões para reabilitar rodovias no sudeste de MS

Novo modelo de gestão prioriza manutenção contínua e preventiva, reduzindo custos e prolongando a vida útil das rodovias

Ana Lorena Franco

Primeira etapa do programa Rodar MS prevê modernização da malha rodoviária - Reprodução/Agência de Notícias MS
A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) abriu licitação para contratar a empresa que vai elaborar o anteprojeto de engenharia destinado à reabilitação e manutenção de 673,57 quilômetros de rodovias pavimentadas na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa representa o primeiro passo do programa Rodar MS, criado para modernizar a malha rodoviária estadual e adotar novos padrões de eficiência na execução de obras públicas. A prática tende a reduzir interrupções no tráfego, aumentar a segurança dos motoristas e padronizar a qualidade das rodovias estaduais.

O edital, desenvolvido em parceria com o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e alinhado às diretrizes do Banco Mundial (Bird), define o modelo Crema – Design, Build, Maintain (DBM) como base do projeto. O formato integra as etapas de concepção, execução e manutenção, permitindo que a mesma empresa fique responsável pelo desempenho e conservação da via por um período determinado.

Com valor estimado em R$ 11,5 milhões, a concorrência será conduzida de forma eletrônica, com julgamento por técnica e preço e regime de empreitada por preço global. A abertura das propostas está marcada para 12 de dezembro de 2025, às 8h30 (horário local), por meio do portal E-Kronos.

No sistema Crema-DBM, amplamente adotado em países com financiamento de organismos multilaterais, a empresa contratada assume a responsabilidade pelo resultado a longo prazo, o que incentiva práticas de manutenção contínua e preventiva. A metodologia busca reduzir a deterioração precoce das vias e os custos de intervenções futuras.

Se implementado com sucesso, o novo formato deve contribuir para consolidar uma malha rodoviária moderna, segura e duradoura, capaz de atender às demandas logísticas e econômicas de uma região em expansão. A proposta pretende transformar a relação entre o poder público e o setor privado, tornando o investimento em infraestrutura mais previsível e estratégico para o desenvolvimento estadual.

*Com informações e fotos da Agência de Notícias de MS

