INFRAESTRUTURA

Governo contrata asfalto e saneamento em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas

Agesul oficializa contratos acima de R$ 31,3 milhões para pavimentação, drenagem e esgoto em três municípios.

Adriano Hany

Obra de pavimentação com máquinas e tubulação de drenagem em rua urbana de MS
Contratos da Agesul preveem asfalto, drenagem e saneamento em Campo Grande, Dourados e Sete Quedas.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) oficializou um pacote de contratos que supera R$ 31,3 milhões para obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e saneamento básico em três municípios de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados e Sete Quedas. Os extratos foram publicados nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, e trazem assinaturas do diretor-presidente da autarquia, Mauro Azambuja Rondon Flores.

Além disso, os documentos indicam que a vigência contratual foi estruturada para abranger o período total de execução e os trâmites administrativos finais, com início na data da publicação. Ao mesmo tempo, os contratos detalham valores e prazos diferentes para cada frente de trabalho, conforme o tipo de intervenção prevista nas diversas obras da Agesul.

Campo Grande: pavimentação e drenagem no Jardim Itatiaia

Na capital, o contrato de maior valor individual foi direcionado ao Jardim Itatiaia (Etapa C). A Agesul contratou a empresa Solução Engenharia Ltda para executar infraestrutura urbana, com foco em pavimentação asfáltica e drenagem. O investimento foi fixado em R$ 16.747.571,72.

Segundo o extrato, a obra deverá ser concluída em 540 dias a partir da ordem de início. Além disso, foi prevista uma vigência adicional de 120 dias após a conclusão, para cobrir etapas complementares vinculadas ao contrato.

Dourados: ampliação de esgoto e asfalto

Em Dourados, duas frentes de serviço foram registradas, totalizando aproximadamente R$ 11,5 milhões. Assim, a cidade deve receber tanto obras de saneamento quanto intervenções de pavimentação e drenagem, incluídas dentro das obras realizadas pela Agesul.

Rede de esgoto em bairros de Dourados

O contrato nº 091/2025, firmado com a Evolução Serviços em Obras de Urbanização e Construção Civil Ltda, prevê a ampliação do sistema de esgotamento sanitário. O valor informado foi de R$ 9.279.753,46, com implantação de rede de esgoto coletora e ligações domiciliares nas regiões dos bairros Mônaco e Sitiócas, vinculadas ao PAC 2, conforme a descrição do texto.

Enquanto isso, o prazo de execução estabelecido para essa frente foi de 720 dias, o equivalente a cerca de dois anos, a contar da ordem de início.

Vila Vargas: pavimentação e drenagem

Outra contratação foi direcionada ao distrito de Vila Vargas, com obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. A empresa MB3 Construções Ltda foi indicada como vencedora para executar os serviços, com investimento de R$ 2.221.709,31.

Por outro lado, o prazo previsto nesse contrato é menor: 240 dias a partir da ordem de início, conforme informado no extrato.

Sete Quedas: pavimentação no bairro El Paraíso

Na região de fronteira, o município de Sete Quedas foi incluído no pacote com investimento de R$ 3.117.464,71. O contrato nº 111/2025, assinado com a JN Construtora Ltda, prevê obras de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas do Bairro El Paraíso.

Além disso, foi estabelecido prazo de 360 dias consecutivos para conclusão, contados a partir da ordem de início dos serviços, representando outro exemplo de obras coordenadas pela Agesul.

Pacote concentra obras urbanas e prazos distintos por município

Com os contratos publicados, a Agesul formalizou intervenções que combinam asfaltamento, drenagem e ampliação de saneamento, com prazos que variam de 240 a 720 dias, conforme o porte e o tipo de obra. Dessa forma, o pacote foi estruturado para atender demandas urbanas distintas, ao mesmo tempo em que distribui investimentos entre capital, interior e região de fronteira, incluindo várias obras da Agesul.

