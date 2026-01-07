Agesul autoriza e libera pacote de obras de R$ 130 milhões em todo o Estado

A Agesul oficializou um pacote de investimentos e contratações voltado à infraestrutura rodoviária de Mato Grosso do Sul, com obras de pavimentação, restauração e intervenções em pontes distribuídas por diferentes regiões. As autorizações, publicadas em Diário Oficial, detalham valores destinados a municípios específicos e apontam frentes em rodovias estratégicas, incluindo trechos no interior e no Pantanal.

Tabela de investimentos

Rodovia Município/Região Tipo de intervenção Trecho citado Valor autorizado MS-436 Figueirão Restauração do pavimento + melhoramentos Limite Camapuã/Figueirão (Ponte Ribeirão da Pontinha) → entroncamento MS-223 Mais de R$ 26 milhões MS-347 Nioaque / Anastácio Implantação e pavimentação asfáltica (Lote 2) Limite Dois Irmãos do Buriti/Anastácio → entroncamento BR-419 R$ 13.433.605,73 MS-276 Região da Grande Dourados Restauração (Lote 1) Entroncamento BR-163 (Vila São Pedro) → limite Dourados/Fátima do Sul R$ 7.309.604,09 MS-276 Indápolis / Deodápolis Restauração (Lote 2) Final do trecho urbano de Indápolis → início do trecho urbano de Deodápolis R$ 9.918.196,49 MS-444 Selvíria Implantação e pavimentação asfáltica (Lote 03) MS-112 → BR-158 R$ 5.804.672,78 MS-010 Jaraguari Pavimentação Rochedinho → Quilombo Furnas do Dionísio Mais de R$ 1 milhão MS-380 Ponta Porã Pavimentação Trecho não detalhado Mais de R$ 1,7 milhão MS-228 Corumbá (Pantanal) Implantação em revestimento primário Trecho aproximado citado R$ 65.142.918,32

Município/Região Rodovia Estrutura / curso d’água Tipo de intervenção Valor Corumbá (Pantanal) MS-195 Ponte sobre a Vazante do Relógio Contratação integrada (estudos + projeto executivo + construção) Não informado Porto Murtinho MS-382 Ponte sobre o Rio Naitaca Início do processo de contratação Não informado Bonito / Anastácio (Águas do Miranda) MS-345 Ponte de concreto sobre o Rio Miranda Recuperação estrutural e recondicionamento Não informado Paraíso das Águas / Chapadão do Sul MS-320 Ponte sobre o Rio Sucuriú Contratação emergencial para recuperação estrutural parcial Não informado Rio Verde de Mato Grosso Rodovias vicinais Três pontes (Córregos Sucuri e Lajeado) Construção Não informado

Figueirão concentra o maior volume com restauração da MS-436

Entre os destaques do pacote, Figueirão aparece com o maior montante informado: mais de R$ 26 milhões destinados à restauração do pavimento e a melhoramentos para aumentar a capacidade e a segurança da MS-436. O trecho citado liga o limite municipal de Camapuã e Figueirão até o entroncamento com a MS-223, uma rota usada para deslocamento regional e escoamento local.

Nioaque e Anastácio recebem aporte para pavimentar MS-347

Na ligação entre Nioaque e Anastácio, o pacote prevê R$ 13.433.605,73 para a implantação e pavimentação asfáltica do Lote 2 da MS-347. A intervenção cobre o trecho descrito entre o limite de Dois Irmãos do Buriti/Anastácio e o entroncamento com a BR-419, em uma região que costuma sofrer com acesso comprometido em períodos chuvosos.

Região de Dourados tem duas frentes de restauração na MS-276

A MS-276, na área da Grande Dourados, aparece com dois investimentos distintos para restauração. No Lote 1, que conecta a BR-163 (Vila São Pedro) ao limite entre Dourados e Fátima do Sul, o valor liberado é de R$ 7.309.604,09. Já no Lote 2, entre o final do trecho urbano de Indápolis e o início do trecho urbano de Deodápolis, a autorização é de R$ 9.918.196,49. As duas frentes indicam reforço em um corredor de circulação regional, usado por quem transita entre municípios e áreas produtivas.

Selvíria tem verba para pavimentação da MS-444

Em Selvíria, a MS-444 foi contemplada com R$ 5.804.672,78 para implantação e pavimentação asfáltica do Lote 03. O texto aponta um subtrecho que liga a MS-112 à BR-158, o que reforça a conexão viária com rotas maiores e tende a melhorar o fluxo em uma área de tráfego misto.

Corumbá com obras na MS-228 e ponte na MS-195

No Pantanal, Corumbá aparece em duas frentes. A principal é uma obra de grande porte na MS-228, com valor de R$ 65.142.918,32, destinada à implantação de rodovia em revestimento primário em um trecho aproximado de 89 km, citado como relevante para a logística pantaneira. Além disso, o pacote menciona o início de contratação integrada para estudos, projeto executivo e construção de uma ponte de 90 metros sobre a Vazante do Relógio, na MS-195, sem valor especificado.

Porto Murtinho | Ponte na MS-382

Em Porto Murtinho, o material aponta a autorização de início do processo para uma ponte de 163,30 metros sobre o Rio Naitaca, na MS-382. O objetivo descrito é garantir trafegabilidade e fortalecer a estrutura de travessia em um trecho considerado sensível, embora o valor também não tenha sido informado.

Recuperação de pontes

O pacote ainda registra obras de recuperação estrutural. No distrito de Águas do Miranda, entre Bonito e Anastácio, foi citada a recuperação e recondicionamento da ponte de concreto sobre o Rio Miranda, na MS-345. Já entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, a Agesul aponta uma contratação emergencial para recuperação estrutural parcial da ponte sobre o rio Sucuriú, na MS-320. Em ambos os casos, os valores não foram detalhados no texto.

Jaraguari e Ponta Porã | Pavimentação

Fora do grupo principal, outras autorizações aparecem de forma pontual. Em Jaraguari, a MS-010 teve mais de R$ 1 milhão liberados para pavimentação no trecho que liga Rochedinho ao Quilombo Furnas do Dionísio. Em Ponta Porã, a MS-380 foi citada com empenho superior a R$ 1,7 milhão para pavimentação, sem detalhamento do trecho.

Rio Verde terá três pontes em vias vicinais

Por fim, em Rio Verde de Mato Grosso, o pacote menciona a construção de três pontes de concreto em rodovias vicinais, sobre os córregos sucuri e Lajeado, como forma de substituir estruturas antigas e melhorar a circulação local. O texto não informa valores para essa frente.

No conjunto, os dados apresentados pela Agesul indicam um esforço de reforço na malha viária com obras distribuídas por regiões diferentes, combinando intervenções de pavimentação e restauração com projetos de pontes em áreas estratégicas — e, em alguns casos, com valores já detalhados por município.