Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Agesul lança licitações para asfalto em Rio Brilhante e Paraíso das Águas

Agesul lança duas licitações de pavimentação que somam quase R$ 28 milhões em Rio Brilhante e Paraíso das Águas

Adriano Hany

Máquinas de pavimentação trabalhando em avenida de cidade do interior, com caminhões de apoio ao fundo
Licitações da Agesul preveem pavimentação e drenagem em polo industrial de Rio Brilhante e na Cidade Administrativa de Paraíso das Águas. Foto: Edemir Rodrigues / Gov MS

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou duas licitações para obras de pavimentação e drenagem em Rio Brilhante e Paraíso das Águas. Juntos, os projetos somam cerca de R$ 27,8 milhões em investimentos e têm disputas marcadas para janeiro de 2026. As publicações constam em avisos no Diário Oficial do Estado.

Em Rio Brilhante, o foco é o Polo Industrial do município. A Concorrência Eletrônica nº 137/2025 trata da segunda etapa das obras de asfalto e de drenagem de águas pluviais na região. O valor estimado para o contrato é de R$ 13.964.946,95. A sessão de disputa entre as empresas interessadas está marcada para o dia 5 de janeiro de 2026, às 8h30 (horário local). A obra deve atender uma área ligada diretamente à atividade econômica do município, onde a circulação de caminhões e veículos pesados é intensa.

Já em Paraíso das Águas, a Concorrência Eletrônica nº 138/2025 prevê obras no acesso à Cidade Administrativa. O projeto inclui pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no entorno desse ponto da cidade. O orçamento estimado é de R$ 13.906.971,09. A sessão para disputa de preços também está agendada para o dia 5 de janeiro de 2026, mas com início previsto para as 10h (horário local). Assim, os dois certames serão realizados no mesmo dia, em horários diferentes.

Agesul e as Licitações

Nos dois casos, a Agesul vai adotar o critério de “menor preço” para definir a empresa vencedora. As obras serão contratadas pelo regime de empreitada por preço unitário, em modo de disputa aberto, em que os participantes apresentam lances sucessivos. Dessa forma, o valor final pode ficar abaixo do estimado, caso a concorrência seja mais acirrada.

Os editais com as regras completas, anexos técnicos, prazos e condições de participação estão disponíveis nos canais oficiais da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas. Nesses documentos, empresas interessadas encontram detalhes sobre documentos exigidos, cronograma das obras e responsabilidade da futura contratada.

Com as duas licitações, o governo estadual coloca em disputa projetos que miram pontos considerados estratégicos: um polo industrial em Rio Brilhante e o acesso à estrutura administrativa de Paraíso das Águas, ambos diretamente ligados à circulação de pessoas, serviços e cargas.

