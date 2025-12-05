Agetran anuncia bloqueios em vias de Campo Grande neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que diversas vias de Campo Grande terão bloqueios entre sexta-feira (5) e domingo (7). As interdições acompanham a realização de eventos religiosos, comunitários, esportivos e ações de Natal, além de festividades de bairro.

O órgão reforça que os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização provisória e, sempre que possível, planejar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Confira os principais pontos informados:

Sexta-feira (05/12)

15h às 23h – Avenida Gunter Hans, entre as ruas Martins Pescador e Carlota dos Santos Sauêia (evento religioso)

17h às 22h – Rua Barueri, entre as ruas Anacá e Taja (evento comunitário “Meu Bairro é Show”)

Sábado (06/12)

13h às 18h – Rua Ofaié Xavante, esquina com a Rua Marquês de Pombal e Rua Lourenço de Jesus Ferro até a esquina com a Rua Dalva de Oliveira (Natal Solidário)

18h às 21h30 – Rua Jacarepaguá, nº 08, com interdição parcial entre a Travessa Frederico e a Rua Cândida Lima de Barros (evento natalino)

18h às 23h – Rua dos Pampas, entre as ruas das Coxilhas e Verdes Mares (evento religioso)

16h às 22h – Avenida Roseira, entre as ruas Igapó e Euclydes de Oliveira (evento religioso)

14h às 22h – Rua Manoel Garcia de Sousa, entre as ruas Tucuruvi e Pinhal (evento esportivo)

Domingo (07/12)

9h às 18h – Rua General Gentil Marcondes, entre as ruas da Divisão e Mauro Rodrigues de Oliveira (evento religioso)

A Agetran destaca que agentes de trânsito estarão nas regiões afetadas para orientar motoristas e garantir a segurança viária durante todos os bloqueios.