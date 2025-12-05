Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

trânsito

Agetran anuncia bloqueios em vias de Campo Grande neste fim de semana

Bloqueios temporários incluem ações religiosas, comunitárias e esportivas

Ana Lorena Franco

Interdições para eventos são de 5 a 7 de dezembro - ReproduçãoPrefeitura de Campo Grande
Interdições para eventos são de 5 a 7 de dezembro - ReproduçãoPrefeitura de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que diversas vias de Campo Grande terão bloqueios entre sexta-feira (5) e domingo (7). As interdições acompanham a realização de eventos religiosos, comunitários, esportivos e ações de Natal, além de festividades de bairro.

O órgão reforça que os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização provisória e, sempre que possível, planejar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Confira os principais pontos informados:

Sexta-feira (05/12)

15h às 23h – Avenida Gunter Hans, entre as ruas Martins Pescador e Carlota dos Santos Sauêia (evento religioso)
17h às 22h – Rua Barueri, entre as ruas Anacá e Taja (evento comunitário “Meu Bairro é Show”)

Sábado (06/12)

13h às 18h – Rua Ofaié Xavante, esquina com a Rua Marquês de Pombal e Rua Lourenço de Jesus Ferro até a esquina com a Rua Dalva de Oliveira (Natal Solidário)
18h às 21h30 – Rua Jacarepaguá, nº 08, com interdição parcial entre a Travessa Frederico e a Rua Cândida Lima de Barros (evento natalino)
18h às 23h – Rua dos Pampas, entre as ruas das Coxilhas e Verdes Mares (evento religioso)
16h às 22h – Avenida Roseira, entre as ruas Igapó e Euclydes de Oliveira (evento religioso)
14h às 22h – Rua Manoel Garcia de Sousa, entre as ruas Tucuruvi e Pinhal (evento esportivo)

Domingo (07/12)

9h às 18h – Rua General Gentil Marcondes, entre as ruas da Divisão e Mauro Rodrigues de Oliveira (evento religioso)

A Agetran destaca que agentes de trânsito estarão nas regiões afetadas para orientar motoristas e garantir a segurança viária durante todos os bloqueios.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos