Agetran anuncia interdições em Campo Grande entre sexta e domingo

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que diversas vias de Campo Grande terão bloqueios parciais e totais entre sexta-feira (12) e domingo (14). As interdições acompanham a realização de eventos religiosos, comunitários, culturais, esportivos e natalinos distribuídos por diferentes regiões da cidade.

O órgão reforça a importância de atenção redobrada dos condutores ao trafegar pelas áreas afetadas e recomenda o planejamento de rotas alternativas para evitar atrasos e manter a fluidez no trânsito. A orientação é para que motoristas respeitem a sinalização instalada e sigam as instruções das equipes de trânsito presentes nos locais.

Confira os principais pontos informados:

Sexta a domingo (12 a 14/12)

17h30 às 22h – Rua Barão de Limeira, entre Rua Visconde de Cairu e Avenida Guaicurus (evento religioso)

A partir das 19h – Rua Sebastião Taveira, nº 268 (2ª Corrida dos Engenheiros – Crea/MS)

Sexta-feira (12/12)

15h às 22h30 – Rua Georgina Pereira Barbosa com Rua Joaquim Barbosa de Almeida (evento religioso)

Sábado (13/12)

16h às 23h – Rua Nove de Maio, entre Rua do Panda e Rua do Elefante (Evento Cultural Paquera 3ª Idade)

17h às 0h – Rua Mainá, entre Rua Michel Calarge e Avenida Osvaldo Aranha (evento comunitário)

14h às 19h – Rua Gérbera, entre Rua Alagoinhas e Rua Caládio (Festa Natalina)

7h (13/12) às 0h (14/12) – Rua Sebastião José Machado, entre Avenida Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming (evento religioso)

18h (13/12) às 22h (14/12) – Rua Joaquim Tomás, entre Avenida Mascarenhas de Moraes e Rua das Araras (evento religioso)

Domingo (14/12)

8h às 15h – Rua Geraldo Agostinho Ramos, entre Rua Planalto e Travessa Golfo Pérsico (Festa Natalina)

8h30 às 12h – Rua Abílio Soares, entre Rua Teixeira da Silva e Rua Almeida Santos (Natal Solidário)

16h às 23h – Rua Barra Mansa, nº 171, entre Rua Túlio Alves Quito e Rua Simplício Mascarenhas (Paquera Flash Back)

11h às 19h – Rua Arnaldo Horta, entre Rua Marcos Ferrez e Rua Murilo Lagreca (evento comunitário)

9h às 18h30 – Rua José Soares, entre Rua Petrópolis e Rua Waldemar Marcelino Santos (evento religioso)

7h às 12h – Rua Benjamin Constant, entre Avenida América e Rua Dr. Silvio de Andrade (evento religioso)

8h às 14h – Rua dos Topógrafos, entre Rua Campo Nobre e Rua Antônio Nelson de Souza (evento esportivo)

16h às 19h – Rua Valdir Lago, entre Rua Áurea Barbosa Pereira e Avenida Arquiteto Vilanova Artigas (evento natalino)

10h às 18h – Rua do Carneiro, entre Rua Otacílio Machado e Rua Antônio Bitencourt (evento natalino)

As equipes de trânsito estarão nos locais para orientar os motoristas e garantir a segurança viária durante todo o período das interdições.