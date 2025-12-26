Veículos de Comunicação
Agetran encerra 2025 com avanços em sinalização, fiscalização e educação para o trânsito na Capital

Mais de 57 mil atendimentos refletem atuação da Agetran na rotina urbana e em eventos

Ana Lorena Franco

Educação, tecnologia e fiscalização estruturam ações para um trânsito mais seguro - Divulgação/Prefeitura de Campo Grande
Educação, tecnologia e fiscalização estruturam ações para um trânsito mais seguro - Divulgação/Prefeitura de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito encerra 2025 com um balanço que evidencia impacto direto na mobilidade urbana, a partir de ações concentradas em segurança viária, organização do tráfego, acessibilidade e educação para o trânsito em todas as regiões da cidade.

O Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana (CCI) atuou no monitoramento do tráfego, da sinalização semafórica, do transporte coletivo e do cercamento eletrônico, o que contribuiu para respostas mais rápidas a ocorrências e melhor organização do fluxo viário em tempo real.

Planejamento viário

Ao longo do ano, a Agetran atuou no planejamento viário com base em levantamentos técnicos que apontaram como principais demandas da população a implantação de ondulações transversais, sinalização viária e travessias elevadas.

Foram registradas 474 solicitações de quebra-molas, 160 pedidos de sinalização e 103 de travessias elevadas, além de pedidos por vagas de estacionamento e semáforos. A partir desses dados, a agência elaborou 40 projetos de reordenamento viário, projetos de acessibilidade como rebaixos de guia e analisou mais de 230 projetos de sinalização urbana.

Sinalização

Mais de 64 mil metros quadrados de sinalização horizontal passaram a organizar o tráfego em vias da cidade, com reforço da segurança no entorno de 261 escolas. O trabalho incluiu a implantação de faixas de pedestres, ondulações transversais e travessias elevadas, além da manutenção de dispositivos existentes e da ampliação da sinalização em ciclovias e ciclofaixas.

Na sinalização vertical, mais de 2.600 novas placas passaram a orientar condutores e pedestres em diferentes pontos da Capital.

Sistema semafórico recebe reforço e manutenção

No sistema semafórico, a Agetran promoveu a reestruturação e modernização de conjuntos existentes e implantou novos pontos de controle de tráfego. Ao longo do ano, as equipes atenderam mais de duas mil ocorrências de manutenção, além de registros relacionados a furtos e vandalismo, garantindo o funcionamento contínuo dos equipamentos e maior fluidez ao tráfego urbano

Fiscalização

A fiscalização de trânsito manteve presença constante na rotina urbana, em eventos comunitários, obras e operações especiais. Em 2025, o setor contabilizou mais de 57 mil atendimentos, envolvendo interdições, organização viária e controle do uso do espaço público.

Na fiscalização da mobilidade urbana, as ações alcançaram o transporte coletivo, táxis, mototáxis, transporte de resíduos e vendedores permissionários, com parte dos registros originados a partir de denúncias da população.

Transporte coletivo

O transporte coletivo urbano registrou média mensal de 2,16 milhões de passageiros em 2025, o que reforça seu papel estratégico na mobilidade da cidade e a necessidade permanente de acompanhamento técnico, planejamento e fiscalização do serviço

Educação para o trânsito amplia alcance

A Educação para o Trânsito seguiu como eixo estratégico da atuação da Agetran ao longo do ano. Foram realizados quase 20 mil atendimentos presenciais e centenas de ações virtuais em escolas, instituições e espaços comunitários.

Campanhas educativas e ações de conscientização buscaram estimular comportamentos mais seguros no trânsito, com iniciativas contínuas nas mídias institucionais da agência.

*Fotos da Prefeitura de Campo Grande

