Agetran anuncia interdições em Campo Grande neste fim de semana por eventos e serviços

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou, nesta quinta-feira (22), um alerta aos motoristas e pedestres sobre interdições temporárias em diversas vias de Campo Grande ao longo do próximo fim de semana. As alterações no tráfego ocorrem tanto no sábado (24) quanto no domingo (25), em razão de eventos esportivos, ações comunitárias e serviços urbanos programados.

A orientação do órgão é para que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito que estarão distribuídos nos pontos de interdição.

Corrida Cidade Morena altera vias no domingo

A principal mudança no tráfego está prevista para o domingo (25), devido à realização da Corrida Cidade Morena 2026. O evento esportivo ocorre das 5h às 10h, com interdições parciais ao longo do percurso da prova, que contará com apoio da Agetran, forças de segurança e equipes de organização.

A largada e a chegada serão realizadas na Avenida Gury Marques, nas proximidades do Cruzeiro do Sul Transportes. A partir desse ponto, os atletas seguirão por um trajeto que inclui a Rua Buenópolis, Avenida Alto da Serra, Rua Anaca, Rua Ariti, Rua Copaíba, Rua João Adolfo Cintra, Rua Barreiras, Avenida Ayrton Senna e Rua Ubirajara Guarani.

De acordo com a Agetran, a liberação das vias ocorrerá de forma gradual, conforme o avanço da corrida, com normalização do trânsito prevista ainda pela manhã.