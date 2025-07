“Agora depende da sensibilidade da prefeita”, diz vereador sobre repasse a mães atípicas

RAIO-X DA SAÚDE?

Pacientes denunciam falhas em raio-X do HR de Campo Grande e MP abre investigação

Relatos de pacientes e familiares sobre falhas nos exames de imagem no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e no sistema de raio-X HRMS levaram o Ministério Público Estadual (MPMS) a abrir um inquérito civil. O objetivo é investigar a real situação dos equipamentos de raio-X da unidade. Segundo as denúncias, recebidas pela […]