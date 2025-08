Agosto terá onda de calor e tempo seco em MS

O mês de agosto começa com tempo seco e temperaturas em elevação em Mato Grosso do Sul, cenário típico da época do ano, mas que pode ser ainda mais intenso em 2025. Segundo o Climatempo, Campo Grande deve enfrentar calor acima do habitual, além de baixos índices de umidade do ar — situação que exige atenção à saúde e ao risco de queimadas.

Há previsão de onda de calor na segunda quinzena de agosto – Reprodução/Climatempo

Apesar de ser um mês predominantemente seco em quase todo o Brasil, o avanço de uma frente fria no Centro-Oeste logo na primeira semana de agosto provoca chuva moderada a forte em parte de Mato Grosso do Sul e uma segunda frente fria está prevista para o fim do mês.

Como agosto costuma ter médias muito baixas de precipitação, chuvas entre 10 mm e 20 mm já serão suficientes para alcançar ou pouco acima da média histórica no estado.

Com a predominância de ar seco e a elevação das temperaturas, cresce o alerta para problemas respiratórios e incêndios florestais. Além disso, há risco de onda de calor durante a segunda quinzena de agosto, não só em Mato Grosso do Sul, mas também em boa parte da região Centro-Oeste, do Norte e do interior do Sudeste.