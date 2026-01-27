Agressão em frente a clínica faz homem perder visão recém-recuperada

Um homem que havia recuperado a visão recentemente após um transplante de córnea perdeu novamente a capacidade de enxergar depois de ser agredido, na segunda-feira (26), em frente a uma clínica oftalmológica, em Campo Grande. O ataque ocorreu enquanto a vítima aguardava atendimento no bairro Chácara Cachoeira e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu sem motivação aparente. A vítima, de 44 anos, estava no local para consulta de acompanhamento do transplante quando foi surpreendida por um soco no rosto. Em razão da gravidade da lesão, precisou permanecer na unidade para atendimento médico e não conseguiu comparecer à delegacia para registrar a ocorrência.

De acordo com a avaliação médica, a força do golpe comprometeu de forma definitiva o resultado do transplante, e o paciente deve perder totalmente a visão do olho operado.

Funcionários da clínica relataram que o agressor é um homem, de 25 anos, em situação de rua que costuma permanecer na região e apresenta comportamento agressivo. As imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao registro policial e auxiliaram na identificação do suspeito.

Prisão do Suspeito e Investigações

Diante da gravidade do caso, equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Guarda Civil Metropolitana iniciaram buscas na região central da cidade. Horas depois, o suspeito foi localizado e preso em flagrante após agredir outra pessoa, também sem motivo aparente, nas proximidades do mesmo local.

De acordo com a Polícia Civil, o homem detido possui ao menos sete passagens anteriores pelo crime de lesão corporal. O caso é investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro).

