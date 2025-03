TecnoAgro chega à 27ª edição

Pé de Soja Solteiro será de 25 a 27 de abril em Laguna Carapã

O Município de Laguna Carapã prepara mais uma edição da Festa do Pé de Soja Solteiro. A 25ª edição do evento, que celebra o aniversário do município, irá acontecer entre os dias 25 e 27 de abril no Parque de Exposições Colorindo Pezzarico. Além da tradicional contagem dos pés de soja, a programação também inclui […]