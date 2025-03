Águia Negra e Operário garantiram vaga nas semifinais do Campeonato estadual

Águia Negra e Operário garantiram suas vagas na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025, após vencerem seus jogos pelas quartas de final realizadas neste domingo (9). Ambas as equipes mostraram grande desempenho e superaram seus adversários, assegurando a vaga na disputa pelo título estadual.

Águia Negra avançou nos pênaltis

No Estádio Douradão, em Dourados, o Águia Negra venceu o DAC (Dourados) nos pênaltis por 3 a 1, após empate em 2 a 1 no tempo normal, igualando o placar da primeira partida. A decisão foi para as penalidades, onde o goleiro Bruno Henrique defendeu uma cobrança, enquanto o time da casa teve dificuldades com a pontaria, errando dois pênaltis e acertando o travessão em outro.

A partida começou com pressão do Dourados, mas o Águia Negra se manteve firme defensivamente. O time da casa abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com Barcos, artilheiro da competição. No segundo tempo, o Dourados ampliou a vantagem com Thiago Moura, que marcou de falta aos 9 minutos. O Águia Negra reagiu e diminuiu com um pênalti cobrado por Júlio aos 19 minutos, forçando a decisão nas penalidades.

O time de Rio Brilhante avançou para as semifinais e enfrentará o Ivinhema. O primeiro jogo será realizado no domingo (16), às 17h, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, e a volta ocorrerá no dia 23, no Estádio Saraivão.

Operário se impôs e avançou

No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Operário venceu o Costa Rica por 3 a 1 e garantiu a classificação para a semifinal com o placar agregado de 4 a 1, já que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O Galo começou a partida abrindo o placar logo aos 2 minutos com Rafa Morais. O Costa Rica empatou aos 6 minutos com Cristiano, mas o jogo seguiu equilibrado, com ambas as equipes buscando o gol, mas esbarrando nas defesas adversárias.

No segundo tempo, o Operário foi mais eficiente. Kaio marcou o segundo gol aos 27 minutos, e Fell ampliou a vantagem aos 31 minutos, colocando 3 a 1 no placar. A partida ficou marcada pela tensão, com mais de 10 cartões amarelos e duas expulsões: Vinícius, do Operário, aos 36 minutos, e Vandinho, do Costa Rica, aos 34 minutos.

Com a vitória, o Operário se prepara para enfrentar o FC Pantanal (ex-Atlética Portuguesa) na semifinal. O time de Campo Grande terá o desafio de manter a disciplina em campo para não sofrer novas suspensões.

Destaque para os Cartões

A partida entre Operário e Costa Rica foi marcada por uma grande quantidade de cartões, com mais de 10 amarelos e duas expulsões. Esse fator pode ser decisivo nas semifinais, onde os jogadores devem estar atentos para evitar suspensões. No total, a competição já teve vários atletas pendurados.

Confira os próximos confrontos: