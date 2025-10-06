Veículos de Comunicação
Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Alcinópolis decreta emergência após incêndio atingir 9 mil hectares no Parque das Nascentes do Taquari

Fogo avança há quase 20 dias em unidade de conservação e já destruiu 30% da área tota

Fernando de Carvalho

Fogo avança há quase 20 dias em unidade de conservação e já destruiu 30% da área total - Foto: Divulgação/Prefeitura de Alcinópolis
Fogo avança há quase 20 dias em unidade de conservação e já destruiu 30% da área total - Foto: Divulgação/Prefeitura de Alcinópolis

O incêndio que atinge o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, em Alcinópolis, voltou a se intensificar e já destruiu cerca de 9 mil hectares de vegetação nativa, o equivalente a 30% da área total da unidade de conservação.

Diante da gravidade da situação, a Prefeitura de Alcinópolis decretou situação de emergência ambiental nesta segunda-feira (6).

As chamas atingem o parque há quase 20 dias, em um dos maiores incêndios já registrados na região norte de Mato Grosso do Sul. O fogo, que chegou a ser parcialmente controlado, reacendeu no último sábado (4), atingindo novamente áreas de difícil acesso, como o lado do Lúcio e o Rancho do Planalto, próximas à borda da serra.

Combate em condições adversas

Cerca de 60 pessoas participam das ações de combate em diferentes frentes, entre brigadistas municipais, voluntários e trabalhadores rurais. As equipes contam com o apoio do ICMBio – Parque Nacional das Emas, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Semdema), da Secretaria de Obras e de fazendas da região, que disponibilizaram maquinários e recursos.

As altas temperaturas, ventos fortes e a baixa umidade do ar têm dificultado o trabalho das equipes e favorecido a propagação das chamas. Mesmo com as dificuldades, o monitoramento é constante e o esforço coletivo busca evitar que o fogo avance sobre novas áreas de preservação.

Decreto de emergência

O Decreto nº 206/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, reconhece a situação de emergência e autoriza o uso de toda a estrutura pública para conter o incêndio.

A medida permite a dispensa de licitação para contratações emergenciais e a criação de um Comitê de Operações de Emergência (COE), que vai coordenar as ações de resposta e recuperação ambiental.

O decreto tem validade inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado conforme a necessidade. O município também solicitou reforço dos governos estadual e federal para ampliar o apoio logístico e técnico no combate ao fogo.

Patrimônio ambiental ameaçado

Criado em 1999, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari tem 30 mil hectares e se estende pelos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, na divisa com Mato Grosso e Goiás.

A unidade é considerada um importante corredor ecológico entre o Cerrado e o Pantanal, abrigando espécies ameaçadas e áreas fundamentais para o equilíbrio ambiental da região norte do Estado.

