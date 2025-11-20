Aldeia Marçal de Souza enfrenta superlotação e cobra solução de moradia

A superlotação das moradias na Aldeia Marçal de Souza, no Bairro Tiradentes, dominou a audiência pública realizada na quarta-feira (19) pela Comissão Permanente das Causas Indígenas da Câmara Municipal de Campo Grande. A comunidade, considerada a primeira aldeia urbana do país, enfrenta falta de espaço, ampliações improvisadas e casas que abrigam até três famílias.

Superlotação e Falta de Espaço

Lideranças relataram que o problema se agravou nos últimos anos, com o crescimento das famílias e a falta de alternativas de expansão. O coordenador de Cultura, Nivaldo Candelário, afirmou que a situação já ultrapassou o limite. “Tem casa com três famílias. Quem mora no fundo da casa dos pais não consegue ampliar porque não há mais área disponível”, disse.

A diretora Social, Mailde Soares Pereira, reforçou que a comunidade aguarda há anos uma política de moradia específica. “Estamos com superlotação e sem saber o que fazer. Esperamos que essa discussão finalmente acenda uma luz para nós”, afirmou.

Demandas e Soluções para Moradia Indígena

A audiência integrou a série de encontros sobre moradia indígena realizada pela comissão. Para a vereadora Luiza Ribeiro, que preside a comissão, a intenção é identificar as demandas de cada aldeia urbana e construir propostas de solução. Ela destacou a importância histórica da Marçal de Souza como referência nacional de moradia indígena em área urbana.

Diagnóstico das Condições de Moradia

Além da Aldeia Marçal, debates anteriores abordaram necessidades da Aldeia Água Bonita, da Comunidade Kadiwéu e da Aldeia Inamaty Kaxé. A comissão pretende consolidar as demandas levantadas para apresentar um diagnóstico sobre as condições de moradia indígena na Capital.