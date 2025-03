Além do bebê de um ano que morreu afogado, mulher cuidava de mais 9 crianças

Na casa de mulher que atuava como babá no Jardim Inápolis, em Campo Grande, haviam nove crianças, além do bebê que morreu afogado após ficar sem supervisão e cair em uma piscina infantil na tarde desta quarta-feira (20). A responsável foi presa em flagrante, mas foi liberada no mesmo dia após pagar fiança. Ela vai responder na Justiça por homicídio culposo.

Segundo informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a cuidadora teria deixado o bebê brincando no quintal com outras crianças enquanto foi até a cozinha preparar o almoço. Momentos depois, uma das crianças percebeu a ausência da vítima e a encontrou dentro da piscina, sem se mexer.

A babá tentou prestar socorro com a ajuda de pessoas que estavam na casa e levou a criança até uma unidade de saúde próxima. No entanto, apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.

Piscina tinha cerca de proteção

De acordo com o delegado Pablo Gabriel Farias, que não atuou diretamente no flagrante, mas acompanhou o caso, a piscina era um modelo infantil, elevada e de estrutura rígida. Ele também confirmou que havia uma cerca de proteção ao redor da piscina, mas a criança conseguiu passar pelo cercado antes de cair na água.

“Parece que a criança teria passado por um cercado e caído. A piscina não era cavada, era um modelo elevado, como um tanque rígido”, explicou o delegado.

Babá era responsável por nove crianças

Ainda segundo a polícia, nove crianças estavam na residência no momento do acidente. Além da babá, havia cinco adultos na casa, incluindo a mãe da cuidadora. No entanto, segundo o delegado, a babá era a única responsável pelos cuidados com os menores.

“Não era um estabelecimento comercial, era uma residência familiar. Haviam outras pessoas na casa, mas a responsável pelos cuidados era ela”, afirmou Pablo Gabriel Farias.

A residência não possuía registro formal como creche, mas isso, segundo o delegado, não caracteriza irregularidade.

Delegado da DPCA, Pablo Gabriel Farias – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

"O local não tinha CNPJ, mas isso não torna a atividade irregular. A princípio, o espaço era bem organizado […] Isso é comum nos bairros, os adultos desempregados às vezes atuam como cuidadores de idosos e crianças da região", ressaltou.















Babá pagou fiança e foi liberada

Após prestar depoimento, a cuidadora foi presa em flagrante por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. O delegado de plantão entendeu que houve negligência ao deixar as crianças sem supervisão, ainda que por um curto período.

A babá permaneceu detida até a noite de ontem, quando pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberada. Ela segue respondendo pelo crime na justiça. Os pais da criança, outros adultos que estavam no local e crianças também foram ouvidos pela polícia.