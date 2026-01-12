Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Concurso público

ALEMS abre hoje inscrições para concurso com salários de até R$ 8 mil

Seleção oferece 80 vagas imediatas para níveis médio e superior

Karina Anunciato

Cadastro deve ser feito pela internet Foto: Alems
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abre nesta segunda-feira (12) as inscrições para o seu II Concurso Público, que oferece 80 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e nível superior.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso contempla oportunidades em diversas áreas, com remuneração inicial de até R$ 8.030,65. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, e seguem até 2 de fevereiro, no horário de Brasília.

As taxas de inscrição são de R$ 140 para cargos de nível médio e R$ 180 para os de nível superior. A jornada de trabalho prevista para todas as funções é de 40 horas semanais, sob regime estatutário.

Cargos e Vagas Disponíveis

Entre os cargos ofertados estão os de Analista Legislativo, com vagas para áreas como Direito, Jornalismo, Contabilidade, Engenharia, Saúde e Tecnologia da Informação, e os de Técnico Legislativo, que incluem funções nas áreas administrativa, Polícia Legislativa, Informática, Som, além de motorista e tradutor de Libras.

Etapas do Concurso

As provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de março, em Campo Grande. Os candidatos aos cargos de Técnico Legislativo farão a prova no período da manhã, enquanto os concorrentes às vagas de Analista Legislativo serão avaliados à tarde. Para o cargo de Polícia Legislativa, haverá ainda teste de aptidão física, de caráter eliminatório.

Sistema de Cotas e Edital

O edital prevê sistema de cotas, com reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. O edital completo está disponível aqui.

