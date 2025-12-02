Alems discute inclusão da tilápia na merenda escolar e em refeições de órgãos de segurança

A tilápia, um dos principais produtos da aquicultura sul-mato-grossense, pode ganhar espaço nas mesas de estudantes e servidores públicos. O deputado Roberto Rachioca apresentou projeto de lei que inclui o pescado como opção de proteína nas aquisições de gêneros alimentícios destinadas à rede pública estadual de ensino e aos órgãos integrantes do sistema de segurança pública.
Na justificativa, o parlamentar lembrou que Mato Grosso do Sul está entre os maiores produtores de tilápia do país e que a proposta busca fortalecer a economia local, ao mesmo tempo em que oferece benefícios nutricionais aos alunos e servidores. O texto apresentado em plenário detalha as condições para a inclusão do peixe na alimentação institucional.
De acordo com o projeto, a utilização da tilápia deverá obedecer a três pilares principais: disponibilidade do produto no mercado local e regional, compatibilidade com normas nutricionais e sanitárias e viabilidade econômica e orçamentária para as compras públicas. Além disso, as aquisições devem respeitar as regras de licitações e contratos da administração.
Um ponto central da proposta é a prioridade, sempre que possível, para produtores, cooperativas e agroindústrias sediadas em Mato Grosso do Sul, desde que observados os critérios de competitividade. Dessa forma, o projeto pretende conectar o cardápio das escolas e dos órgãos de segurança à cadeia produtiva regional, gerando renda e mantendo o valor agregado dentro do Estado.
Rachioca destacou que a tilápia é uma proteína versátil, de fácil preparo e boa aceitação entre crianças e adultos, o que favorece sua inclusão nos cardápios. Além disso, o pescado contribui para uma alimentação mais equilibrada e pode diversificar as fontes de proteína oferecidas na merenda escolar e nas refeições institucionais.
Após a fase de discussão na Assembleia, o projeto seguirá trâmite nas comissões temáticas, onde serão analisados aspectos nutricionais, sanitários e financeiros. A expectativa do autor é que, com os ajustes necessários, a tilápia passe a fazer parte do cotidiano alimentar de estudantes e servidores, unindo saúde, desenvolvimento regional e política pública de Estado.