Alems discute inclusão da tilápia na merenda escolar e em refeições de órgãos de segurança

A tilápia, um dos principais produtos da aquicultura sul-mato-grossense, pode ganhar espaço nas mesas de estudantes e servidores públicos. O deputado Roberto Rachioca apresentou projeto de lei que inclui o pescado como opção de proteína nas aquisições de gêneros alimentícios destinadas à rede pública estadual de ensino e aos órgãos integrantes do sistema de segurança pública.

Na justificativa, o parlamentar lembrou que Mato Grosso do Sul está entre os maiores produtores de tilápia do país e que a proposta busca fortalecer a economia local, ao mesmo tempo em que oferece benefícios nutricionais aos alunos e servidores. O texto apresentado em plenário detalha as condições para a inclusão do peixe na alimentação institucional.

De acordo com o projeto, a utilização da tilápia deverá obedecer a três pilares principais: disponibilidade do produto no mercado local e regional, compatibilidade com normas nutricionais e sanitárias e viabilidade econômica e orçamentária para as compras públicas. Além disso, as aquisições devem respeitar as regras de licitações e contratos da administração.