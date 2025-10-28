Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍTICA

Alems discute projetos de educação, cultura e inclusão em MS

Entre os destaques estão iniciativas voltadas à inclusão de estudantes com necessidades especiais, à proteção de patrimônios imateriais e ao fomento à leitura

Ana Lorena Franco

Educação, e cultura estão entre os temas dos projetos em análise nesta semana - Reprodução/Alems
Educação, e cultura estão entre os temas dos projetos em análise nesta semana - Reprodução/Alems

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) avançou com projetos que reforçam educação inclusiva, preservação cultural e incentivo à cultura no estado. Entre as propostas em tramitação estão a obrigatoriedade de escolas da rede pública incluírem espaços sensoriais e ambientes terapêuticos, o registro das línguas indígenas como patrimônio cultural imaterial e a inclusão da Bienal do Pantanal no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul.

Espaços sensoriais e ambientes terapêuticos nas escolas públicas

Escolas da educação básica da rede pública estadual de Mato Grosso do Sul poderão ser obrigadas a incluir salas sensoriais e ambientes terapêuticos em seus projetos de construção, segundo a proposta no Projeto de Lei 271/2025, protocolado na Assembleia Legislativa por Neno Razuk (PL), na segunda-feira (27).

O texto prevê que esses espaços ofereçam estímulos controlados para auxiliar no desenvolvimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras necessidades especiais.

Os ambientes sensoriais incluem luzes coloridas, projeções de imagens, espelhos, materiais de diferentes texturas e painéis interativos, criando um espaço mais acolhedor e inclusivo.

As salas devem favorecer a aprendizagem por meio de experiências que reforcem o desenvolvimento cognitivo, físico e emocional, além de melhorar a atenção e as habilidades motoras e sociais.

O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), onde será avaliado quanto à legalidade. Caso receba parecer favorável, seguirá para as comissões de mérito e depois para votação em plenário.

Registro de línguas indígenas de MS como patrimônio cultural imaterial

O processo de registro das línguas indígenas faladas em Mato Grosso do Sul como patrimônio cultural imaterial começou oficialmente com publicação da edição de sexta-feira (24) no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

Conforme o Decreto Legislativo, de autoria da deputada Gleice Jane (PT), a iniciativa busca garantir a continuidade das tradições, cosmovisões e conhecimentos dos povos indígenas, reconhecendo a importância das línguas como instrumentos vivos de memória cultural e social.

Serão incluídas no registro as línguas Guarani (Ñandeva), Kaiowá, Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Guató e Ofayé, que passam a receber proteção provisória equivalente à de bens culturais já reconhecidos. Algumas dessas línguas, como o Ofayé, apresentam número crítico de falantes e estão em risco de desaparecimento, reforçando a necessidade de preservação.

O registro será conduzido tecnicamente pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que ficará responsável por estudos, documentação e encaminhamento ao governador para a edição do decreto definitivo. As línguas poderão ser incluídas no Livro de Registro das Formas de Expressão ou no Livro de Registro dos Saberes, de acordo com a classificação mais adequada.

Inclusão da Bienal do Pantanal no calendário oficial de MS

A Bienal do Pantanal pode ser incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado, de acordo com a proposta do Projeto de Lei 264/2025, de autoria da Gleice Jane (PT). A iniciativa prevê que o evento seja realizado em anos ímpares, no mês de outubro, em data definida pelo Poder Executivo, garantindo continuidade e estabilidade orçamentária à programação.

A Bienal do Pantanal é considerada um dos principais eventos literários e artísticos do Estado e reúne literatura, arte, tecnologia e identidade regional. A programação contempla mesas literárias, debates sobre políticas públicas de leitura, painéis dedicados à literatura pantaneira e produções fronteiriças, além de oficinas de escrita criativa, narrativa digital e curadoria cultural. Atividades voltadas ao público infantil, como contações de histórias e oficinas de quadrinhos, também fazem parte do evento, estimulando o gosto pela leitura e pela imaginação.

O projeto reconhece o impacto educacional, social e econômico ao fomentar a cadeia produtiva do livro, estimular o turismo cultural e consolidar um ecossistema cultural dinâmico e sustentável no Estado. A inclusão no Calendário Oficial pretende reconhecer o evento como política de Estado e assegurar sua permanência como instrumento de fomento à leitura, às artes e à cidadania cultural.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos