Alems inicia abril com debates sobre suinocultura e apoio a evento de autismo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) dará início ao mês de abril com uma reunião voltada ao setor da suinocultura estadual. Na primeira semana do mês, os integrantes da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura, coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB), se reunirão para debater as principais demandas do setor. Além disso, a Casa de Leis manterá sua agenda legislativa ordinária e apoiará um evento de conscientização sobre o autismo.

A reunião da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura ocorrerá na terça-feira (1º), na Sala de Reuniões Deputado Roberto Orro. O grupo tem como foco promover debates, criar iniciativas legislativas e incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva de suínos no estado. A relevância do setor é reforçada pelos dados mais recentes do IBGE, que apontam um crescimento de 13,7% na produção de suínos no quarto trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Atividades legislativas da semana

A partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira, serão realizadas as sessões ordinárias da ALEMS. Durante essas reuniões, abertas ao público, os parlamentares discutem e votam projetos, além de realizar a leitura de expedientes e pronunciamentos.