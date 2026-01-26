Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

ALEMS retifica regras do concurso e detalha formato das provas e etapas práticas

Edital publicado no Diário Oficial traz ajustes no modelo de avaliação, pesos e cronograma

Fernando de Carvalho

Edital publicado no Diário Oficial traz ajustes no modelo de avaliação, pesos e cronograma - Foto: Wagner Guimarães/Alems
Edital publicado no Diário Oficial traz ajustes no modelo de avaliação, pesos e cronograma - Foto: Wagner Guimarães/Alems

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou um edital de retificação com mudanças e detalhamentos sobre o II Concurso Público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro reserva.

O documento confirma o formato das provas por cargo, apresenta os pesos das disciplinas e oficializa regras do Teste de Aptidão Física (TAF) e da prova prática de Libras, além de divulgar um cronograma atualizado das próximas etapas.

De acordo com a publicação, a estrutura geral do concurso prevê provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, com caráter habilitatório e classificatório para a maior parte dos cargos.

Provas objetivas terão até 4 horas de duração

O edital detalha que, para diversos cargos de Analista Legislativo, a prova será composta por:

  • 40 questões de Conhecimentos Gerais (peso 1)
  • 40 questões de Conhecimentos Específicos (peso 2)
  • duração total de 4 horas

Entre as áreas listadas estão Administrador, Área Administrativa, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Biblioteconomista, Cerimonialista, Contador, Controle Interno, Design Gráfico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicações, Engenheiro Mecânico, Jornalista, Museólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Publicitário, Rádio e TV, Revisor/Redator e Tecnologia da Informação. DownloadPdf

Para o cargo de Analista Legislativo – Jurídico, a distribuição muda: são 20 questões de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos, com peso maior para a parte específica.

Concurso terá TAF para Polícia Legislativa e prova prática de Libras

Além das provas objetivas, o edital reforça que alguns cargos terão etapas adicionais. No caso de Técnico Legislativo – Polícia Legislativa, haverá Prova Prática – Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, realizada em Campo Grande em data a ser divulgada posteriormente.

O documento também detalha que o TAF terá três testes:

  • abdominal em 1 minuto (mínimo: 35 repetições para homens e 30 para mulheres)
  • flexão de cotovelos em 1 minuto (mínimo: 18 para homens e 10 para mulheres)
  • corrida de 12 minutos (mínimo: 2.400 metros para homens e 2.000 metros para mulheres)

Já para o cargo de Técnico Legislativo – Tradução de Libras, haverá prova prática de Libras, com caráter eliminatório e classificatório, também em Campo Grande e com critérios específicos para avaliação de proficiência. DownloadPdf

Cronograma prevê inscrições até 2 de fevereiro e prova em 29 de março

O edital de retificação traz ainda o cronograma com datas previstas para etapas do concurso. Entre os prazos citados estão:

  • inscrições: de 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026
  • último dia para pagamento: 3 de fevereiro
  • aplicação da prova objetiva: 29 de março
  • divulgação do gabarito preliminar: 30 de março, a partir das 17h

O documento destaca que o cronograma pode sofrer alterações e que outras datas poderão ser definidas posteriormente.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos