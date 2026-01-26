ALEMS retifica regras do concurso e detalha formato das provas e etapas práticas

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou um edital de retificação com mudanças e detalhamentos sobre o II Concurso Público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro reserva.

O documento confirma o formato das provas por cargo, apresenta os pesos das disciplinas e oficializa regras do Teste de Aptidão Física (TAF) e da prova prática de Libras, além de divulgar um cronograma atualizado das próximas etapas.

De acordo com a publicação, a estrutura geral do concurso prevê provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, com caráter habilitatório e classificatório para a maior parte dos cargos.

Provas objetivas terão até 4 horas de duração

O edital detalha que, para diversos cargos de Analista Legislativo, a prova será composta por:

40 questões de Conhecimentos Gerais (peso 1)

40 questões de Conhecimentos Específicos (peso 2)

duração total de 4 horas

Entre as áreas listadas estão Administrador, Área Administrativa, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Biblioteconomista, Cerimonialista, Contador, Controle Interno, Design Gráfico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicações, Engenheiro Mecânico, Jornalista, Museólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Publicitário, Rádio e TV, Revisor/Redator e Tecnologia da Informação. DownloadPdf

Para o cargo de Analista Legislativo – Jurídico, a distribuição muda: são 20 questões de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos, com peso maior para a parte específica.

Concurso terá TAF para Polícia Legislativa e prova prática de Libras

Além das provas objetivas, o edital reforça que alguns cargos terão etapas adicionais. No caso de Técnico Legislativo – Polícia Legislativa, haverá Prova Prática – Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, realizada em Campo Grande em data a ser divulgada posteriormente.

O documento também detalha que o TAF terá três testes:

abdominal em 1 minuto (mínimo: 35 repetições para homens e 30 para mulheres)

flexão de cotovelos em 1 minuto (mínimo: 18 para homens e 10 para mulheres)

corrida de 12 minutos (mínimo: 2.400 metros para homens e 2.000 metros para mulheres)

Já para o cargo de Técnico Legislativo – Tradução de Libras, haverá prova prática de Libras, com caráter eliminatório e classificatório, também em Campo Grande e com critérios específicos para avaliação de proficiência. DownloadPdf

Cronograma prevê inscrições até 2 de fevereiro e prova em 29 de março

O edital de retificação traz ainda o cronograma com datas previstas para etapas do concurso. Entre os prazos citados estão:

inscrições: de 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

último dia para pagamento: 3 de fevereiro

aplicação da prova objetiva: 29 de março

divulgação do gabarito preliminar: 30 de março, a partir das 17h

O documento destaca que o cronograma pode sofrer alterações e que outras datas poderão ser definidas posteriormente.