Alerta de tempestade atinge parte de MS

Segundo o Climatempo, esta quinta-feira (5) tem previsão de pancadas de chuva no Sudoeste e Sul de Mato Grosso do Sul e, no Norte, a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% nos horários mais quentes do dia.

Ao todo, 47 municípios que abrangem o Sudoeste e Sul estão sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos que podem alcançar os 60 quilômetros por hora, chuvas de até 30 milímetros e risco de queda de granizo.

Regiões sob alerta de tempestade nesta quinta-feira (5) – Foto: Reprodução Inmet

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 31°C, com muitas nuvens no céu e ventos que variam de intensidade fraca a moderada ao longo do dia, mas sem previsão de chuva, segundo o Inmet.

Dourados e Ponta Porã

Dourados atinge os 33°C, com ventos moderados à tarde e céu nublado, mas sem chuva. Ponta Porã está sob alerta de tempestade, com máxima de 31°C.

Costa Leste

Os termômetros de Três Lagoas atingem os 34°C, com ventos fracos e sem previsão de chuva. Aparecida do Taboado tem máxima de 34°C e Paranaíba atinge os 33°C, ambos com céu nublado, mas sem chuvas.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes atingem os 36°C, com céu nublado, mas sem chuvas nesta quinta-feira.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 36°C e está sob alerta de tempestade, com ventos de até 60 quilômetros por hora, chuva de até 30 milímetros e risco de queda de granizo. Porto Murtinho também está sob alerta de tempestades do Inmet, e os termômetros marcam 33°C.