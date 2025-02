Alimentos vencidos e estragados seriam destinados a estudantes de escolas públicas no interior

A Vigilância Sanitária interditou a câmara frigorífica de uma empresa em Campo Grande, fornecedora de alimentos a prefeituras do interior de Mato Grosso do Sul. O flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandados da Operação ‘Malebolge’, deflagrada em quatro municípios do estado, na manhã desta terça-feira (18), pelo Ministério Público Estadual (MPMS).

Durante a vistoria, agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) encontraram alimentos vencidos, com evidências de estarem impróprios para o consumo dos alunos a quem seriam destinados na rede de ensino.

A Vigilância Sanitária foi acionada e confirmou as irregularidades na conservação dos alimentos. A empresa, que não teve o nome divulgado, foi autuada e interditada.

Operação ‘Malebolge’



O MPMS investiga um esquema criminoso envolvendo empresários e servidores públicos acusados de fraudes em licitações nas prefeituras dos municípios de Água Clara e Rochedo, com valores que ultrapassam os R$ 10 milhões.