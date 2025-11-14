Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Alta dos juros trava classe média e impulsiona aluguel, diz Secovi-MS

Presidente do sindicato afirma que verticalização ainda é baixa em Campo Grande e que adensamento urbano é tendência para reduzir custos da cidade

Karina Anunciato

Programas habitacionais federais, estaduais e municipais mantêm aquecidas as obras de baixo e médio padrão (Foto: Reprodução/ Zap Imóveis)
Programas habitacionais federais, estaduais e municipais mantêm aquecidas as obras de baixo e médio padrão (Foto: Reprodução/ Zap Imóveis)

O presidente do Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS), Geraldo Paiva, afirmou que a alta dos juros tem travado o acesso da classe média ao financiamento imobiliário e empurrado parte dos consumidores para o mercado de aluguel. A avaliação foi feita durante entrevista a Rádio Massa Campo Grande sobre o cenário atual do setor na Capital.

Geraldo Paiva (Foto: Fernando de Carvalho)

Segundo ele, programas habitacionais federais, estaduais e municipais mantêm aquecidas as obras de baixo e médio padrão. Já empreendimentos de alto padrão seguem em expansão por causa do bom desempenho das commodities no estado.

Paiva disse que a taxa elevada de financiamento tem limitado novos negócios.

“Ninguém vai pegar um financiamento de 20 ou 30 anos com juros perto de 15%. A recomendação é contratar quando o juro está baixo”, afirmou. Para quem adia a compra, o aluguel surge como alternativa até que os juros se estabilizem.

Ele também contestou a percepção de crescimento acelerado da verticalização em Campo Grande. “Somos a segunda capital menos verticalizada do Brasil, apenas 9% dos imóveis são multifamiliares verticais”, disse. Para o dirigente, o adensamento tende a aumentar como forma de reduzir custos administrativos da cidade, como coleta de lixo, manutenção de infraestrutura e oferta de serviços públicos .

Ao comentar a valorização imobiliária, Paiva afirmou que a pressão por preços ocorre quando há muita demanda e pouca oferta. Regiões como Nova Lima e Mata do Jacinto, que registraram forte crescimento populacional, são exemplos de valorização puxada pela procura, independentemente do padrão construtivo .

O presidente do Secovi-MS acrescentou que o valor do terreno é o principal fator de precificação. “O que determina o preço é a demanda. Quanto mais gente querendo o mesmo produto, maior a valorização”, disse.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos