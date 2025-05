Alta incidência de casos prováveis de dengue coloca 51 municípios de MS em estado de alerta

Mato Grosso do Sul tem 51 municípios que ultrapassam os 300 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes e os coloca em alerta, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira (28).

Ao todo, são 12.888 casos prováveis e 5.117 casos confirmados da doença no estado, com doze óbitos confirmados, além de oito em investigação. Oito das vítimas não possuíam comorbidades.

Campo Grande tem 234 casos confirmados de dengue, e Chapadão do Sul é o município com maior número de casos, com 372 no total, seguido por Água Clara, que registrou 368 casos, e Três Lagoas, com 376.

Chikungunya

Além da dengue, casos de chikungunya preocupam. Ao todo, foram 11.003 casos prováveis, sendo o maior número da série histórica desde 2015.

São 3.126 casos confirmados em todo o estado, sendo Maracaju o município com mais registros da doença, com 988 casos ao todo.

Até o momento, seis mortes em decorrência da chikungunya foram confirmadas, todas em pessoas acima de 80 anos de idade.