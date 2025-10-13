Alta umidade e frente fria provocam chuva intensa em MS

A alta umidade associada ao deslocamento de uma frente fria traz temporais para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (13). O estado está sob alerta de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo previsto de 50 milímetros por hora (mm/h), ventos de até 100 quilômetros por hora (km/h) e risco de queda de granizo.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 30°C, com céu nublado e pancadas de chuva com trovões pela manhã e tarde, além de chuva isolada prevista à noite.

Dourados

Dourados tem chuvas intensas em todos os períodos do dia e, no período da tarde, as pancadas acompanham trovoadas. A máxima é de 31°C.

Costa Leste

Os termômetros de Aparecida do Taboado atingem os 33°C, e Três Lagoas tem máxima de 31°C. Ambos têm pancadas de chuva com trovões em todos os períodos do dia.

Costa Norte

Coxim tem máxima de 34°C e Sonora atinge os 35°C; ambos os municípios do Norte têm céu nublado e pancadas de chuva isoladas.

Pantanal

Corumbá atinge os 37°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva e trovões pela tarde e noite. Já Porto Murtinho tem máxima de 32°C, pancadas de chuva pela manhã e tarde e chuva isolada à noite.