Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Alta umidade e frente fria provocam chuva intensa em MS

Estado está sob alerta de tempestades, com possibilidade de granizo e fortes rajadas de vento

Ana Lorena Franco

Ventos podem alcançar os 100 km/h - Foto: Arquivo RCN67
Ventos podem alcançar os 100 km/h - Foto: Arquivo RCN67

A alta umidade associada ao deslocamento de uma frente fria traz temporais para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (13). O estado está sob alerta de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo previsto de 50 milímetros por hora (mm/h), ventos de até 100 quilômetros por hora (km/h) e risco de queda de granizo.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 30°C, com céu nublado e pancadas de chuva com trovões pela manhã e tarde, além de chuva isolada prevista à noite.

Dourados

Dourados tem chuvas intensas em todos os períodos do dia e, no período da tarde, as pancadas acompanham trovoadas. A máxima é de 31°C.

Costa Leste

Os termômetros de Aparecida do Taboado atingem os 33°C, e Três Lagoas tem máxima de 31°C. Ambos têm pancadas de chuva com trovões em todos os períodos do dia.

Costa Norte

Coxim tem máxima de 34°C e Sonora atinge os 35°C; ambos os municípios do Norte têm céu nublado e pancadas de chuva isoladas.

Pantanal

Corumbá atinge os 37°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva e trovões pela tarde e noite. Já Porto Murtinho tem máxima de 32°C, pancadas de chuva pela manhã e tarde e chuva isolada à noite.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos