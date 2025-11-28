Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Altas temperaturas e tempo seco marcam MS nesta sexta-feira

Chuva isolada ocorre em algumas regiões, enquanto o estado segue sob alerta de baixa umidade e calor intenso

Ana Lorena Franco

Municípios do interior registram máxima de até 40°C - Foto: Arquivo RCN67
Municípios do interior registram máxima de até 40°C - Foto: Arquivo RCN67

O tempo segue estável em boa parte de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (28), mas oeste, noroeste e norte do estado têm previsão de chuva, segundo o Climatempo.

Além disso, o estado está sob alerta de baixa umidade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com índices variando entre 30% e 20%.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 38°C. A capital tem chuva isolada pela manhã e possibilidade de pancadas mais intensas à tarde.

Dourados

Dourados tem baixa nebulosidade pela manhã, mas, no período vespertino, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima é de 36°C.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 35°C, com chuva isolada pela manhã e tarde. Aparecida do Taboado também atinge os 35°C, mas chove apenas pela manhã.

Costa Norte

Os termômetros de Coxim marcam 38°C e Sonora atinge 37°C, ambos com chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva no período vespertino.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 40°C, com chuvas no período matutino e vespertino. Os termômetros de Porto Murtinho atingem 38°C, com pancadas de chuva à tarde.

