Alunos da Rede Estadual conquistam oito medalhas na Olimpíada Brasileira de Satélites

Estudantes do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS), ligado à Rede Estadual de Ensino, conquistaram oito medalhas na Olimpíada Brasileira de Satélites (Obsat), realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

A competição busca incentivar jovens a desenvolverem projetos de satélites de pequeno porte, unindo teoria e prática para estimular o aprendizado em tecnologia aeroespacial.

Medalhistas da competição

Na categoria Ensino Fundamental, os alunos conquistaram quatro medalhas de ouro: José Fabiano Moré, Gustavo Rodrigues Falleiros (Dourados), Eduardo de Carvalho Guimarães e Pedro Tadashi Bianco Ishikawa (Campo Grande).

As medalhas de prata foram para Mathias Petinari Peres Carbonaro (Itaporã) e Miah Yassumoto Palacios (Campo Grande). Receberam menção honrosa Marina Silveira Weber e Miguel Crivelari Boisarenco (Campo Grande).

Estudantes do Ensino Médio seguem na disputa

Enquanto os alunos do Ensino Fundamental encerraram a participação com as premiações, os estudantes do Ensino Médio do CEAM/AHS continuam na segunda fase da Obsat, voltada para projetos mais avançados.

A preparação foi conduzida pela professora Gracy Kelly da Costa Oliveira, com coordenação de Maria Eugênia Bordignon Nachif.

*Com informações da Secretaria Estadual de Educação