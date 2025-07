Alunos de Rochedinho plantam 400 mudas e revitalizam a Praça Ary Coelho

A paisagem da Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande, ganhou novas cores nesta quinta-feira (17) com o plantio de 400 mudas ornamentais feitas por alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, localizada no Distrito de Rochedinho.

A ação encerra uma etapa do projeto pedagógico “Rochedinho – Distrito das Flores”, que alia práticas agrícolas ao cuidado com espaços públicos urbanos.

As mudas, cultivadas pelos próprios estudantes em viveiro da escola, foram levadas à praça pelos alunos do 6º ao 9º ano. O trabalho prático incluiu a produção, o manejo e o transplante das plantas, que agora ocupam canteiros da principal área de convivência do centro da cidade.

“Cuidamos das mudas na escola e esse passeio para plantar aqui na praça foi muito legal. Ficou bonito o canteiro”, comentou a aluna Rafaela Araújo, de 12 anos, que participou da atividade com outras 24 crianças.

A proposta do projeto é aproximar o conteúdo aprendido em sala de aula da realidade urbana, promovendo o senso de pertencimento e cidadania entre os alunos. Moradores da região central elogiaram a iniciativa.

“Vimos essa praça crescer ao longo dos anos, e ver as crianças cuidando desse espaço nos dá esperança de que ele será bem conservado no futuro”, afirmou Luiz Pava Espíndola, que frequenta o local há décadas com a esposa Marcelina.

Marcelina e seu marido Luiz Espíndola – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Além do plantio, os alunos também conheceram o centro administrativo da prefeitura, onde receberam informações sobre o funcionamento da gestão pública. A etapa realizada na Ary Coelho contou com apoio das secretarias municipais de Educação (Semed) e de Cultura e Turismo (Secult).

Segundo o diretor da escola, Francisley Galdino, a ideia do projeto surgiu após visita técnica à cidade de Holambra (SP), referência nacional na produção de flores. “Aprendemos sobre o cultivo e implementamos o projeto em Rochedinho. Hoje temos produção própria e levamos as plantas para diferentes espaços públicos”, explicou.

Três espécies foram utilizadas na revitalização da praça: kalanchoe, maria-sem-vergonha (impatiens) e begônia. “São plantas de meia-sombra, resistentes e de fácil manutenção. Precisam ser regadas duas vezes por semana, sem encharcar”, detalhou a professora Crissia Fernanda.

O viveiro da escola em Rochedinho mantém produção mensal estimada entre três e quatro mil mudas ornamentais. As flores são utilizadas tanto em atividades pedagógicas quanto em ações comunitárias.

*Com informações da Prefeitura de CG