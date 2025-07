Amanhecer segue frio, mas tardes são de sol em MS

Mato Grosso do Sul continua com manhãs frias, elevação nas temperaturas à tarde e não há previsão de chuva para esta quarta-feira (30). Segundo o Climatempo, a massa de ar polar começa a perder força na quinta-feira (1°), com uma rápida mudança nas temperaturas.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 25°C, com céu limpo e ventos que variam de intensidade fraca a moderada ao longo do dia.

Dourados e Ponta Porã

Dourados e Ponta Porã atingem os 22°C, com poucas nuvens e possibilidade de geada pela manhã e céu limpo nos demais períodos.

Costa Leste

Os municípios da região Leste têm uma quarta-feira ensolarada, com ventos fracos. Três Lagoas e Paranaíba têm máxima de 24°C e Aparecida do Taboado atinge os 23°C.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem os 28°C e Pedro Gomes tem máxima de 27°C; os três municípios do norte têm poucas nuvens e ventos fracos.

Pantanal

Em Corumbá a máxima é de 27°C e Porto Murtinho atinge os 24°C; ambos têm ventos fracos e, apesar de poucas nuvens no céu, não há previsão de chuva.