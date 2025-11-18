Amcham aponta MS como peça-chave em políticas públicas e na relação Brasil–EUA

Durante o MS Avança 2025, evento realizado dentro da 7ª edição do RCN em Ação 2025, o gerente de Relações Governamentais da Amcham Brasil, Kaike Silveira, apresenta o papel da entidade na interlocução com o poder público e reforça que a construção de políticas públicas depende da participação ativa das empresas.

Amcham atua para criar ambiente de negócios mais competitivo

Kaike explica que a Amcham Brasil reúne mais de 3.500 empresas e trabalha para aproximar o setor privado do poder público, no Brasil e nos Estados Unidos.

“O nosso papel é contribuir para a criação de um ambiente de negócios mais competitivo, mais previsível e mais seguro para as empresas.”

Segundo ele, a entidade atua com projetos de lei, emendas, agendas temáticas e interlocução direta em Brasília, sempre a partir do que as próprias empresas relatam como desafios.

Grupos de trabalho moldam a agenda legislativa da entidade

Um dos pilares apresentados é a metodologia baseada em grupos de trabalho, que reúnem empresas de diferentes setores para identificar entraves e propor soluções.

“O trabalho que construímos em conjunto é entender, a partir das operações das empresas, quais são os desafios e como podemos contribuir.”

Hoje são oito grupos permanentes, nas áreas de:

tributação

comércio exterior

políticas trabalhistas

meio ambiente

propriedade intelectual

regulação sanitária

relações Brasil–EUA

transformação digital e inteligência artificial

Inteligência artificial e data centers são oportunidade estratégica para MS

Kaike destaca que a corrida tecnológica global abre espaço para estados com perfil energético competitivo — caso de Mato Grosso do Sul — atraírem grandes estruturas de processamento de dados.

“A atração de data centers é uma grande oportunidade para Mato Grosso do Sul. O Estado tem energia limpa e capacidade de geração para receber grandes investimentos.”

Ele reforça que a IA já impacta o agro e a indústria, e que o Estado está bem posicionado para disputar investimentos ligados à nova economia.

Amcham lidera articulação em meio à crise tarifária com os EUA

Ao explicar a atuação da Amcham na relação bilateral, Kaike relata os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil em 2025 — especialmente em produtos que afetam diretamente MS, como proteína animal, insumos agrícolas e derivados.

“Tivemos tarifas de até 50%, mesmo com algumas exceções posteriores. Isso trouxe impacto direto para setores importantes, e a Amcham trabalhou para reaproximar os dois países.”

Ele destaca a participação de parlamentares de Mato Grosso do Sul, como Nelson Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP), nas negociações em Washington.

Reforma tributária é prioridade central

Kaike explica que a Amcham apresentou mais de 50 propostas durante a tramitação da reforma tributária, com 18 aceitas integral ou parcialmente na Câmara dos Deputados.

“A maior parte do que pedimos foi contemplada. Não porque veio da Amcham, mas porque era de bom senso.”

Segundo ele, esse tipo de articulação só existe porque as empresas participam.

Participação empresarial decide o que entra na agenda pública

Para concluir, Kaike reforça que a construção de políticas públicas não nasce em Brasília, mas dentro das empresas que enfrentam a realidade do mercado.