Amcham Talks reúne lideranças e especialistas em Campo Grande

Na próxima sexta-feira (19), Campo Grande recebe o Amcham Talks, festival de negócios que conecta lideranças, especialistas e agentes de mudança do Brasil e do mundo. O evento, que faz parte da 7ª Edição do RCN em Ação, discute inovação, sustentabilidade e tendências que devem influenciar o próximo ciclo das empresas.

Entre os convidados está Diego Almoas Ferreira, diretor de negócios da Digix, empresa com 24 anos de atuação em tecnologia para gestão pública. Em entrevista ao Microfone Aberto, da Rádio Massa Campo Grande, desta terça-feira (16), Diego destacou que o crescimento sustentável da empresa foi possível porque a companhia sempre manteve o foco em pessoas.

“Hoje somos quase mil colaboradores em 17 estados e três países. O desafio da liderança é manter comunicação clara e engajamento em diferentes gerações”, afirma.

Um dos assuntos mais debatidos entre grandes gestores é o uso da inteligência artificial (IA) na rotina das empresas. Sobre este assunto, Ferreira que trabalha com tecnologia, diariamente, disse que vê a IA como ferramenta estratégica para acelerar processos sem perder o fator humano.

“Processos que levavam um mês agora podem ser feitos em segundos. Isso libera gestores públicos para focarem no cidadão, não na burocracia”, diz.

Durante o Amcham Talks, o público poderá acompanhar uma programação que inclui palestras e painéis com empresários de tecnologia, agronegócio e serviços. Para Ferreira, essa troca é essencial.

“Aprendemos muito com outros setores. Ideias do agro, por exemplo, podem ser aplicadas em tecnologia, e vice-versa.”

Mais informações sobre o evento que será realizado no Hotel Deville, das 8h às 11h30, clique aqui.

Acompanhe a entrevista completa: